Bahrain-Training mit Überraschungen: Hamilton Flop, Mick Schumacher top!

Mercedes hat, das scheint nach dem Freitagstraining in Bahrain Gewissheit zu sein, doch nicht nur tiefgestapelt. Denn im zweiten Freien Training beim Formel-1-Saisonauftakt 2022 in Bahrain fehlten Lewis Hamilton am Ende 1,2 Sekunden auf die Tagesbestzeit. Während an der Spitze zunächst Red Bull und Ferrari wie vorhergesagt Kopf an Kopf lagen.

Weltmeister Max Verstappen fuhr unter Flutlicht in Sachir eine Bestzeit von 1:31.936 Minuten und blieb damit um 0,2 Sekunden hinter seiner Bestzeit beim Wintertest vor einer Woche zurück. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich damit aber den ersten Platz im Tagesklassement, 0,087 Sekunden vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Der beste Mercedes folgte erst auf P4, und das war nicht Hamilton (9./+1,208), sondern George Russell. 0,615 Sekunden nahm der Shootingstar im Team dem etablierten Superstar ab, aber das sollte man nach dem ersten Trainingstag nicht überbewerten. Denn Hamilton konnte sein Potenzial bei weitem nicht voll ausschöpfen.

Bereits bei seinem ersten Run, nach gerade mal zehn Minuten der Abendsession, beschwerte sich Hamilton: "Das Auto bounct immer noch ziemlich stark." Und als er seine schnellste Runde gedreht hatte, funkte er: "Wir haben ein Problem mit der rechten Vorderbremse." Dazu kam, dass er Probleme hatte, das DRS zu aktivieren, was Höchstgeschwindigkeit kostete.

Besser lief's für Hamiltons Ex-Teamkollegen Valtteri Bottas, der im Alfa Romeo mit einer Sekunde Rückstand den sechsten Platz belegte, unmittelbar hinter Fernando Alonso im rosaroten Alpine, der auf seiner schnellsten Low-Fuel-Runde um eine halbe Sekunde schneller war als sein Teamkollege Esteban Ocon (12.).

Die Überraschung aus deutscher Sicht: Mick Schumacher, der das Potenzial seines Haas bereits mit der zweitbesten Zeit bei den Wintertests angedeutet hatte, belegte im zweiten Freien Training den achten Platz - 1,1 Sekunden hinter der Tagesbestzeit und 0,1 Sekunden vor Hamilton und Teamkollege Kevin Magnussen, der ebenfalls den Sprung in die Top 10 schaffte.

Schumachers Landsmann Nico Hülkenberg bot an seinem ersten Streckentag in einem 2022er-Auto eine solide Leistung und verlor nur 0,1 Sekunden auf seinen Teamkollegen Lance Stroll. P16/17 für Aston Martin wird Sebastian Vettel, der sich zu Hause in der Schweiz von COVID-19 erholt, aber nicht allzu optimistisch für den Rest der Saison stimmen.

Außerdem unter den Erwartungen: McLaren brachte am ersten Trainingstag mit den modifizierten Bremsbelüftungen keinen der beiden Fahrer in die Top 10. Daniel Ricciardo (18.) erlitt am Abend ein Wasserleck. Williams landete auf den letzten beiden Positionen. Und Pierre Gasly (AlphaTauri) rutschte nach seiner Bestzeit im ersten Freien Training auf P13 ab.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.