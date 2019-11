Bis 2022: Porsche-Supercup bleibt weiter im Rahmen der Formel 1

Porsche hat seinen Vertrag mit der Formel 1 um drei Jahre verlängert. Damit gehen der Porsche-Supercup sowie nationale Markenpokale bis mindestens 2022 im Rahmen der Königsklasse an den Start. Die Meisterschaft ist neben der Formel 2 und der Formel 3 das Kernprogramm bei vielen Grands Prix.

"Wir sind stolz, die vertrauensvolle Partnerschaft fortzuführen. Die Formel 1 bietet ein exklusives Umfeld mit einmaligem Flair. Diese Faszination, aber auch die hohe mediale Bedeutung stellen für unsere Rennserien ein ideales Gesamtpaket dar", erklärt Porsche-Motorsportchef Fritz Enzinger.

Der Supercup wird sich in Zukunft auf acht Rennen in Europa konzentrieren, nationale Markenpokale können das Programm in anderen Regionen ergänzen. Seit 1993 gastiert die Speerspitze der Porsche-Pokale im Rahmen der Formel 1 und wird somit sein Jubiläum von 30 Jahren begehen. Der erste Lauf des Markenpokals überhaupt fand 1993 beim Großen Preis von San Marino in Imola statt.

"Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Porsche um drei weitere Jahre verlängert haben. Die Markenpokale bieten spektakuläre Rennen und tragen wesentlich zur Show an einem Grand-Prix-Wochenende bei", sagt Formel-1-Sportchef Ross Brawn.

"Darüber hinaus hat der Porsche-Supercup in seiner beinahe 30-jährigen Geschichte im Rahmen der Formel 1 vielen Fahrern als exzellentes Sprungbrett für ihre Karriere im internationalen Motorsport gedient", so der Brite.

2021 soll das Debüt einer neuen Auto-Generation, dem Porsche 911 GT3 Cup, erfolgen.

Mit Bildmaterial von Porsche.