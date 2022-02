BWT wird Formel-1-Titelsponsor von Alpine mit blau-rosa Design für 2022

Nachdem BWT in den vergangenen Monaten mit einem Wechsel zu Alpine in Verbindung gebracht worden war, hat das Formel-1-Team die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen nun offiziell gemacht: BWT wird ab der kommenden Saison neuer Hauptsponsor der Mannschaft aus Enstone.

Damit ändert sich auch der Name: Das Team wird ab sofort offiziell als "BWT Alpine F1 Team" firmieren und die "altbekannte rosa Farbe von BWT wird in die berühmte blaue Lackierung von Alpine integriert", heißt es in der Ankündigung.

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass BWT für die nächsten Jahre der Titelpartner des Alpine-Formel-1-Teams sein wird", sagt Cedric Journel, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Alpine, und hebt die gemeinsamen Ziele hervor.

Alpine setzt mit BWT auf mehr Nachhaltigkeit

"Sowohl die Nachhaltigkeitsagenda von Alpine als auch die von BWT sind voll und ganz auf die Vermeidung von Einwegplastik ausgerichtet und wir freuen uns, gemeinsam viele Menschen rund um den Globus, unsere Mitarbeiter, Partner, Kunden und Fans davon zu überzeugen, Plastikmüll zu reduzieren."

"Gleichzeitig werden wir die riesige globale Plattform, die die Formel 1 bietet, nutzen, um BWT in seinem Kampf gegen die ungerechte Verteilung von sauberem, sicherem und gesundem Trinkwasser zu unterstützen", umreißt Journel die Zusammenarbeit.

BWT - die Abkürzung steht für 'Best Water Technology' - ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und hat sich seit seiner Partnerschaft mit Force India stark in der Formel 1 engagiert. Das Unternehmen war 2020 Titelsponsor des Teams, nachdem es sich in Racing Point umbenannt hatte.

Otmar Szafnauer als neuer Alpine-Teamchef

Auch nach der Umbenennung in Aston Martin im Jahr 2021 blieb es ein kleinerer Partner. Die Trennung ebnete den Weg zu Alpine. Da Otmar Szafnauer bei Force India, Racing Point und Aston Martin bereits eng mit BWT zusammengearbeitet hat, wird erwartet, dass man ihn in Kürze als neuen Alpine-Teamchef bestätigt.

Der Vertrag sieht vor, dass das berühmte rosa BWT-Branding auf dem neuen A522 zu sehen sein wird, das am 21. Februar enthüllt und auch in diesem Jahr von Fernando Alonso und Esteban Ocon pilotiert wird. Ocon fuhr früher für Force India, als das Team noch von BWT gesponsert wurde und das komplette Auto rosa war.

Mit Bildmaterial von Alpine.