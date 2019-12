Carlos Sainz lobt Hülkenberg: Er ist ein großer Sportsmann

Bevor Carlos Sainz Ende 2018 zu McLaren wechselte, war er ein Jahr (plus vier Rennen) Teamkollege von Nico Hülkenberg bei Renault. Besonders in ihrer letzten gemeinsamen Saison 2018 feierten sie mit Platz vier in der WM einen achtbaren Teamerfolg. Doch auch hinter den Kulissen verbindet Sainz mit Hülkenberg viele gute Erinnerungen.

"Ich kann sagen, dass Nico ein großartiger Sportler ist. Ich war noch nie mit einem so netten Sportler zusammen, der den Sieg, aber auch eine Niederlage anerkennt und dir wirklich ehrlich die Hand schüttelt", schwärmt der Ex-Renault-Pilot über den Deutschen, der kommende Saison im Formel-1-Paddock schmerzlich vermisst wird.

Sainz weiß: "Er ist ein extrem schneller Fahrer, viel schneller als die Leute denken und auch viele Formel-1-Leute denken. Für mich ist die Tatsache, dass er im nächsten Jahr nicht in der Formel 1 ist, ein großer Verlust für die Königsklasse." Noch ist unklar, ob und wann er zurückkehren wird oder was er im nächsten Jahr stattdessen macht.

"Ich weiß nicht, wohin er gehen wird. Ich weiß nicht, ob er die Leute überraschen wird", sagt sein ehemaliger Teamkollege. "Aber ich glaube nicht, dass die Leute realisieren, wie schnell er ist. Was auch immer er tun wird, er wird mit seiner Geschwindigkeit einigen die Augen öffnen und für Erstaunen sorgen, da bin ich mir sicher."

Mit Bildmaterial von Sutton.