Charles Leclerc: Glaube nicht, dass Ferrari einen Motorenvorteil hat

In den vergangenen Tagen wurde ausgiebig über den neuen Ferrari-Motor diskutiert, der laut vielen Fahrern und Experten der beste Antrieb im Feld sein soll. Pierre Gasly von Alpha Tauri ist sich zum Beispiel sicher, dass die Triebwerke von Ferrari wieder so gut sind, wie im Jahr 2019, vor dem ominösen Stillschweigeabkommen der FIA mit der Scuderia.

Nun hat sich auch Ferrari-Werksfahrer Charles Leclerc über den neuen Motor geäußert, mit dem er beim Saisonauftakt in Bahrain sein erstes Formel-1-Rennen seit 2019 gewinnen konnte. "Ich denke nicht, dass wir einen Motorenvorteil haben, aber wir haben natürlich einen großen Schritt gegenüber dem vergangenen Jahr gemacht", so der Monegasse.

Bereits in der abgelaufenen Woche sprach Teamchef Mattia Binotto davon, ein 25-PS-Defizit aufgeholt zu haben und damit "nicht mehr hinten" zu sein. Leclerc glaubt, dass die Motorleistung aktuell "recht ähnlich" zu der von Red Bull Powertrains (Honda) ist, die "sehr stark zu sein scheinen".

Der Ferrari-Pilot betont zudem, die erhöhte Motorenleistung im Vergleich zu 2021 auf der Strecke zu spüren, was ein Grund dafür sei, warum das Ferrari-Team in diesem Jahr wieder konkurrenzfähig ist. "Es ist toll, das Ergebnis der harten Arbeit der Mitarbeiter in Maranello zu sehen", fügt Leclerc hinzu.

