Christian Horner: Honda hat Erwartungen 2019 übertroffen

Der Wechsel von Renault- zu Honda-Motoren im vergangenen Winter war für Red Bull ein Risiko. Und für die Japaner eine Bewährungsprobe, da sie zum ersten Mal seit dem Comeback mit einem echten Topteam ausrückten.

Nach 19 von 21 Rennen ziehen beide Parteien ein positives Fazit. "Honda hat die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen", sagt Christian Horner. "Viele haben unseren Wechsel zu Honda hinterfragt. Und dann haben wir gleich in unserem ersten Grand Prix ein Podium geholt. Und wir haben mehr Punkte auf dem Konto als vergangenes Jahr."

Das stimmt zwar, allerdings handelt es sich um lediglich vier Zähler. Das jedoch wiederum mit einem schwachen Gasly in der ersten Saisonhälfte und einem Rookie in der zweiten anstelle einer Bank wie Daniel Ricciardo in den vergangenen Jahren. Und einem Auto, von dem viele sagen, dass es im direkten Vergleich zur Spitze nicht so gut sei wie seine Vorgänger.

Red Bulls Punktestand nach 19 Rennen

Jahr Fahrer 1 Fahrer 2 Punkte nach 19 Rennen 2014 Sebastian Vettel Daniel Ricciardo 405 2015 Daniel Ricciardo Daniil Kwjat 187 2016 Daniel Ricciardo Daniil Kwjat Max Verstappen 427 2017 Daniel Ricciardo Max Verstappen 358 2018 Daniel Ricciardo Max Verstappen 362 2019 Max Verstappen Pierre Gasly Alexander Albon 366

"Die beiden Parteien arbeiten sehr gut miteinander", sagt der Red-Bull-Teamchef weiter. "Wir haben sieben Podiumsplätze, zwei Siege und zwei Pole-Positions geholt - obwohl wir nur eine davon nutzen konnten."

"Aber ja, wir haben Fortschritte mit jeder neuen Ausbaustufe erzielt. Und die Zuverlässigkeit hat ebenfalls gepasst." Ein kleiner Seitenhieb in Richtung der bis zuletzt recht anfälligen Antriebseinheit aus Viry-Chatillon.

Dass es wieder nicht mit der von Helmut Marko erwarteten Weltmeisterschaft geklappt hat, liegt in erster Linie am Team selbst. "Was das Chassis betrifft, hat uns die Regeländerung am Frontflügel stärker zugesetzt als wir gedacht hätten", gibt Horner zu.

Auch Honda sieht die Zusammenarbeit mit Red Bull positiv. "Die Beziehung ist sehr gut. Und in den 19 Rennen bisher haben wir positive Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren erzielt", so Honda-Technikchef Toyoharu Tanabe. Er betont: "Beim Großen Preis von Deutschland hatten wir sogar beide Teams auf dem Podest."

Horner wird nicht müde, von einem "Übergangsjahr" zu sprechen. Natürlich haben die Resultate auch die Erwartungen für 2020 nach oben geschraubt. "Wir haben den Schwung auf unserer Seite und stabile Regularien für 2020. Deshalb wollen wir diesen Schwung vom RB15 in den RB16 mitnehmen."

