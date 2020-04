Corona-Selbstisolation: Frank Williams wohnt in seiner Formel-1-Fabrik

"Es geht ihm wirklich gut", sagt Claire Williams über ihren Vater Frank Williams. Der 78-jährige Gründer des gleichnamigen Formel-1-Rennstalls hält sich derzeit in Selbstisolation auf dem Werksgelände in Grove auf. "Er wohnt in der Fabrik und lebt so inmitten seiner Autos", erklärt Tochter Claire bei 'Sky'.

Tatsächlich hat Frank Williams seit dem Tod seiner Frau Virginia vor sieben Jahren oft das Williams-Werk auch als Schlafstätte verwendet, doch in der Coronakrise nutzt er die Anlage ganztags als seinen Rückzugsort. "Frank gehört mit seinen 78 Jahren zur Hochrisikogruppe", sagt Claire Williams.

"Aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen" - Frank Williams ist seit 34 Jahren querschnittsgelähmt - "ist er schon viel länger als wir anderen in der Isolation. Ich glaube, bei ihm sind es bereits acht Wochen. Er hat aber fantastische Pfleger um sich herum und ist gut drauf. Ich hoffe, das bleibt auch so", meint Claire Williams.

Fotostrecke Liste 1978: Williams-Cosworth FW06 1 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Alan Jones 1979: Williams-Cosworth FW07 2 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Clay Regazzoni 1980: Williams-Cosworth FW07B 3 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1981: Williams-Cosworth FW07C 4 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Alan Jones, Carlos Reutemann 1982: Williams-Cosworth FW08 5 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Carlos Reutemann, Mario Andretti, Derek Daly, Keke Rosberg 1983: Williams-Cosworth FW08C 6 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Keke Rosberg, Jacques Laffite, Jonathan Palmer 1984: Williams-Honda FW09 7 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Jacques Laffite, Keke Rosberg 1985: Williams-Honda FW10 8 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Keke Rosberg 1986: Williams-Honda FW11 9 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Nelson Piquet 1987: Williams-Honda FW11B 10 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Nelson Piquet 1988: Williams-Judd FW12 11 / 43 Foto: : LAT Images Fahrer: Nigel Mansell, Martin Brundle, Jean-Louis Schlesser, Riccardo Patrese 1989: Williams-Renault FW13 12 / 43 Foto: : LAT Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1990: Williams-Renault FW13B 13 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Thierry Boutsen, Riccardo Patrese 1991: Williams-Renault FW14 14 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1992: Williams-Renault FW14B 15 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nigel Mansell, Riccardo Patrese 1993: Williams-Renault FW15C 16 / 43 Foto: : LAT Images Fahrer: Damon Hill, Alain Prost 1994: Williams-Renault FW16 17 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Ayrton Senna, David Coulthard, Nigel Mansell 1995: Williams-Renault FW17B 18 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Damon Hill, David Coulthard 1996: Williams-Renault FW18 19 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Damon Hill, Jacques Villeneuve 1997: Williams-Renault FW19 20 / 43 Foto: : LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1998: Williams-Mecachrome FW20 21 / 43 Foto: : LAT Images Fahrer: Heinz-Harald Frentzen, Jacques Villeneuve 1999: Williams-Supertec FW21 22 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Alessandro Zanardi 2000: Williams-BMW FW22 23 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Ralf Schumacher, Jenson Button 2001: Williams-BMW FW23 24 / 43 Foto: : BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2002: Williams-BMW FW24 25 / 43 Foto: : Russell Batchelor / Motorsport Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher 2003: Williams-BMW FW25 26 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene 2004: Williams-BMW FW26 27 / 43 Foto: : BMW AG Fahrer: Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Marc Gene, Antonio Pizzonia 2005: Williams-BMW FW27 28 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Mark Webber, Nick Heidfeld, Antonio Pizzonia 2006: Williams-Cosworth FW27 29 / 43 Foto: : Alessio Morgese Fahrer: Nico Rosberg, Mark Webber, Alexander Wurz 2007: Williams-Toyota FW29 30 / 43 Foto: : Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Alexander Wurz, Kazuki Nakajima 2008: Williams-Toyota FW30 31 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2009: Williams-Toyota FW31 32 / 43 Foto: : Glenn Dunbar / Motorsport Images Fahrer: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima 2010: Williams-Cosworth FW32 33 / 43 Foto: : Andrew Ferraro / Motorsport Images Fahrer: Rubens Barrichello, Nico Hülkenberg 2011: Williams-Cosworth FW33 34 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Rubens Barrichello, Pastor Maldonado 2012: Williams-Renault FW34 35 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Bruno Senna 2013: Williams-Renault FW35 36 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Pastor Maldonado, Valtteri Bottas 2014: Williams-Mercedes FW36 37 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2015: Williams-Mercedes FW37 38 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2016: Williams-Mercedes FW38 39 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Felipe Massa, Valtteri Bottas 2017: Williams-Mercedes FW40 40 / 43 Foto: : Sutton Images Fahrer: Lance Stroll, Felipe Massa, Paul di Resta 2018: Williams-Mercedes FW41 41 / 43 Foto: : Mark Sutton / Motorsport Images Fahrer: Lance Stroll, Sergei Sirotkin 2019: Williams-Mercedes FW42 42 / 43 Foto: : Jerry Andre / Motorsport Images Fahrer: Robert Kubica, George Russell 2020: Williams-Mercedes FW43 43 / 43 Foto: : Williams F1 Fahrer: Nicholas Latifi, George Russell

Am Telefon mit Frank Williams

Die Williams-Familie kommuniziere derzeit einzig über Telefon miteinander. "Wir sprechen jeden Tag miteinander über Facetime, auch mein Kind ist dabei. Er ist total vernarrt in den Jungen", sagt Claire Williams und räumt ein: "Ich vermisse ihn furchtbar. Manchmal glaube ich aber: Dad würde lieber seine Ruhe haben."

Erst dieser Tage habe Frank Williams eine Wiederholung eines Rugby-Spiels im Fernsehen verfolgt, als Tochter Claire Williams mit ihm sprechen wollte. "Da sagte er mir, ich solle ihn nicht stören. Und das sagt alles, was wir wissen müssen: Dad geht es gut."

Der Williams-Rennstall kämpft indes um sein Überleben und hat für Teile der Belegschaft Kurzarbeit angemeldet. Die beiden Formel-1-Fahrer Nicholas Latifi und George Russell sowie die leitenden Angestellten verzichten auf 20 Prozent ihres Gehalts.

"Das Ziel ist, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu schützen", heißt es aus dem Team, das Frank Williams 1977 gemeinsam mit Patrick Head gegründet hat.

Mit Bildmaterial von LAT.