Daniel Ricciardo bringt für 700 Dollar einen Weindekanter als "Shoey" heraus

Was auf den ersten Blick wie ein verspäteter Aprilscherz aussehen mag, entpuppt sich als kurioser Merchandise-Artikel. Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo hat einen Weindekanter in der Form eines Rennschuhes herausgebracht. Damit können Fans für schlappe 700 Dollar zuhause ihren eigenen "Shoey" trinken.

Dass der Preis so hoch angesetzt wurde, liegt daran, dass jedes einzelne Stück in über 100 Stunden in Sydney produziert und zusammen mit einem nummerierten Trophäenetui, einem Echtheitszertifikat und einem Brief von Daniel Ricciardo ausgeliefert wird. Aber Vorsicht, man sollte nicht einen ganzen Shoey auf einmal trinken, denn sein Volumen entspricht dem einer Standardflasche Wein.

Wer mag, kann sich dazu auch gleich die passende Füllung kaufen, denn bereits im vergangenen Jahr hat der Australier zusammen mit St Hugo Wines einen eigenen Rotwein auf den Markt gebracht. Doch damit ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Um weitere Geschmäcker abzudecken, hat der Australier im Vorfeld des Formel-1-Grand-Prix in seiner Heimat zwei weitere Weinsorten angekündigt.

