Daniel Ricciardo: COVID-19 nicht spurlos an mir vorbeigegangen

Daniel Ricciardo war beim Grand Prix von Bahrain kurz nach seiner COVID-19-Erkrankung körperlich noch nicht voll auf der Höhe. Das hat der McLaren-Pilot nach dem Rennen in der Sachir-Wüste, das er mit knapp einer Minute Rückstand auf Sieger Charles Leclerc auf dem 14. Platz beenden konnte, zugegeben.

"Ich würde liebend gern lügen und sagen, dass ich mich toll fühle. Aber ich hab's schon gespürt", so Ricciardo unmittelbar nach der Zieldurchfahrt. "Es ist definitiv ... Ich meine, selbst wenn ich COVID mal komplett ausblende und einfach nur fünf Tage im Bett gelegen wäre, hätte das immer dazu geführt, dass das Rennwochenende eine Herausforderung wird."

Ricciardo musste die ersten beiden Tage des Wintertests in Bahrain auslassen, weil er sich unwohl fühlte. Am dritten Tag wurde bekannt, dass er positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde. Für das Rennen wurde er zwar rechtzeitig negativ getestet, doch bei voller Fitness war der 32-Jährige eigenen Angaben nach nicht.

Es sei ein merkwürdiges Gefühl gewesen, nur zu wissen, an COVID erkrankt zu sein, sagt Ricciardo: "Es war körperlich sicher nicht das leichteste Rennen, das ich je gefahren bin, aber ich hatte das Gefühl, dass ich trotzdem in der Lage war, es gut genug zu fahren. Ich bin froh, dass ich die Renndistanz geschafft habe. Hoffentlich wird es von jetzt an leichter."

Ricciardo kam nach P18 im Qualifying und einem schlechten Start als 20. und Letzter aus der ersten Runde zurück. Das lag allerdings mindestens genauso an der technischen Unterlegenheit des McLaren-Pakets wie an seinem Gesundheitszustand. "Landos Runde im Qualifying war auch nur gut genug für P13", verweist er.

"Seine Runde sah ziemlich gut aus, daher denke ich, dass das auf dieser Strecke ein gutes Indiz ist, wo wir aktuell stehen", seufzt Ricciardo. "Möglich, dass ich noch ein bisschen Zeit gefunden hätte, wenn ich die Tests gefahren wäre. Aber Landos Runde war ganz gut. Ich glaube nicht, dass da noch eine halbe Sekunde mehr in unserem Paket steckt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.