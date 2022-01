Daniel Ricciardo erhält besondere Auszeichnung in seiner Heimat

Ehrung für Daniel Ricciardo: Anlässlich des heutigen Australia Days 2022 wurde der in Perth geborene Formel-1-Pilot zum "Member of the Order of Australia" (AM) ernannt. Dabei handelt es sich um die vierthöchste Auszeichnung in Australien.

Mit der Ernennung werden sowohl seine sportlichen Leistungen als auch die zahlreichen karitativen Engagements des 32-Jährigen gewürdigt, darunter das von Motorsport Australia betriebene Nachwuchsprogramm Ricciardo's Racers.

Der Australier war eine von sieben Personen, die aus Gründen, die mit dem Motorsport in Verbindung stehen, in die Ehrungen für das Jahr 2022 aufgenommen wurden. Er erhielt die Auszeichnung für "bedeutende Verdienste für den Motorsport als Wettbewerber und Botschafter sowie für die Gemeinschaft".

Neben Ricciardo wurden auch andere Sportler wie der Tennisstar Dylan Alcott, der zum "Officer of the Order of Australia" (AO) ernannt und zum Australier des Jahres gekürt wurde, der Basketballer Patty Mills (AM) und der Fußballer Sam Kerr ("Medal of the Order of Australia", OAM) in die diesjährige Liste aufgenommen.

Der "Order of Australia", eingeführt 1975 durch Elisabeth II., sieht vier Klassen vor: Knight und Dame (entspricht dem Ritterstand), Companion (AC), Officer (AO) und Member (AM). Darüber hinaus wird die Medal of the Order of Australia (OAM) vergeben.

