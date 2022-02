Daniel Ricciardo: "Glaube weiterhin, dass ich es noch draufhabe"

Der überraschende Sieg von Daniel Ricciardo in Monza hat die ansonsten durchwachsene erste McLaren-Saison des Australiers etwas geschönt. Denn mit 115 Punkten und Platz acht in der Gesamtwertung konnte er nicht zufrieden sein - vor allem nicht angesichts der Leistung, die Lando Norris im gleichen Auto gezeigt hat.

Eine Wiederholung dieses Szenarios würde ihn 2022 definitiv nicht glücklich machen: "Wenn ich 22 schlechte Rennen und einen Sieg hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht ausreichend, damit ich zufrieden wäre", sagt er im Rahmen der Präsentation des neuen McLaren MCL36.

Ricciardo brennt vor der neuen Saison auf eine bessere Konstanz - und die auf höherem Niveau als in der Vorsaison. Doch wie sich das Kräfteverhältnis am Ende präsentieren wird, weiß vor dem ersten Saisonrennen niemand.

Ricciardo will beweisen: Monza keine Eintagsfliege

Trotzdem hat sich Ricciardo Ziele gesteckt: "Natürlich würde ich liebend gerne wieder ganz oben stehen, aber wenn es nicht dazu reicht, dann will ich häufiger unter die Top 3 fahren, regelmäßig", sagt er. "Einfach insgesamt besser abschneiden als vergangenes Jahr. Das ist das erste kleine Ziel."

Denn klar ist auch: "Es gab zu viele Veranstaltungen, bei denen ich nicht zufrieden war mit mir selbst", so Ricciardo. Er legt viel Wert darauf, in diesem Jahr besser zu werden, und er weiß: Das tut das Team auch. "Es ist ein Sport und es ist auch ein Geschäft. Ich bin aber alt genug, um zu wissen, wenn es nicht gut genug ist, wenn ich zu wenig Leistung bringe."

Doch der McLaren-Pilot ist davon überzeugt, dass er seine Fähigkeiten nicht verloren hat. "Ich glaube weiterhin, dass ich es noch draufhabe", stellt er klar. "Ich will mich rasch an das neue Auto gewöhnen und unter Beweis stellen, dass ich noch immer einer der besten Fahrer bin, dass Ergebnisse wie Monza keine Eintagsfliege sind."

Was macht die Norris-Verlängerung mit Ricciardo?

Die Zukunft von McLaren heißt aber Lando Norris, das hat die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025 in dieser Woche gezeigt. Das ist natürlich auch Ricciardo bewusst, der sich aber unbesorgt zeigt und von einem "guten Schritt für McLaren" spricht.

"Er hatte 2021 ein wirklich starkes Jahr, hat sich seit seinem Formel-1-Debüt sehr gut geschlagen. Und abgesehen von der Leistung liebt er das Team wirklich, fühlt sich hier zuhause. Das passt also sehr gut zusammen, auch langfristig", sagt er. "Wir reden praktisch von einer Win-Win-Situation für beide Seiten."

Er selbst sieht sich mit seinen 32 Jahren noch ein paar Jahre in der Formel 1 und auch bei McLaren, mit denen er noch einen Vertrag über zwei Jahre plus Option auf Verlängerung besitzt. "Vielleicht schauen wir uns das in der zweiten Saisonhälfte 2022 mal an, um gemeinsam Überlegungen anzustellen", so der Australier, der sich aber beim Team aus Woking wohlfühlt.

"Und Momente wie Monza bestärken mich darin, dass ich mit diesem Team Erfolg haben will."

