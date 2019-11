Dank Honda: Lewis Hamilton erwartet Dreikampf in der Saison 2020

Ein Dreikampf in der Formel-1-Saison 2020 wäre zum Zunge schnalzen und genau das erwartet Weltmeister Lewis Hamilton im kommenden Jahr. Ferrari hat im Laufe der Saison auf Mercedes aufgeholt und auch die Kombination Red Bull mit Honda nimmt langsam Fahrt auf. Gerade die Entwicklung des japanischen Motorenherstellers macht dem Briten Hoffnung auf eine spannende Saison.

Anders als in der Saison 2019, in der Mercedes seinen sechsten Konstrukteurstitel in Folge geholt hat, sollen auch Ferrari und Red Bull von Beginn an vorne mitmischen können. Das war in diesem Jahr nicht der Fall, denn Ferrari hatte zu Beginn des Jahres 2019 viele Probleme. Red Bull musste erst einmal mit Honda zurechtkommen, weshalb bisher nur drei Saisonsiege auf der Haben-Seite stehen. Eine echte Gefahr für Mercedes gab es dabei nicht.

Hamilton prophezeit aber starke Red Bulls für die Saison 2020: "Honda hat große Schritte vorwärts gemacht und es ist toll, dass ein weiterer Hersteller so stark ist. Hoffentlich bekommen wir nächstes Jahr einen echten Drei- oder sogar Vierkampf in der Formel 1."

Verstappen blickt ebenfalls sehr optimistisch auf die kommende Meisterschaft: "Ich denke, dass Honda auf einem guten Weg ist. Wir haben uns während der Saison enorm verbessert und darüber bin ich sehr glücklich."

"In der Formel 1 gibt es viele junge Talente mit viel Potenzial und sie sind die Zukunft des Sports", so der bald sechsmalige Weltmeister. "Ich freue mich auf die Zukunft und mit den Jungs Rennen zu fahren. Wenn die Teams näher heranrücken, werden wir mehr kämpfe wie in Brasilien sehen."

