Das FIA-Urteil unter der Lupe: Warum ist Hamilton nicht Weltmeister?

Hätte FIA-Rennleiter Michael Masi beim Grand Prix von Abu Dhabi wirklich alle Paragrafen befolgt, nämlich auch Artikel 48.12 des Sportlichen Reglements, dann wäre jetzt Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister und nicht Max Verstappen. Das ist Tatsache. Aber wie kann es sein, dass der Mercedes-Protest gegen das Rennergebnis trotzdem abgewiesen wurde?

Dieser Frage geht Chefredakteur Christian Nimmervoll Hier geht's zu seiner Facebook-Seite! in einem neuen Erklärvideo auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de nach. Er nimmt die beiden Urteile vom Sonntagabend und die Regelbücher zur Hand und schlüsselt genau auf, wie Mercedes, Red Bull und Michael Masi argumentiert und warum die Rennkommissare so entschieden haben, wie sie eben entschieden haben.

Unter die Lupe genommen werden aber nicht nur die beiden Proteste, die in erster Instanz abgewiesen wurden. Sondern wir gehen auch der Frage nach, wie es jetzt weitergeht und ob Mercedes wirklich noch vor der FIA-Siegerehrung am Donnerstag in Paris in Berufung gehen könnte.

Und wir greifen jene kontroverse Situation in der letzten Runde auf, in der sich Verstappen womöglich auch nicht ganz korrekt verhalten hat, die aber von Mercedes nicht einmal beanstandet und demnach auch von der FIA nicht untersucht wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.