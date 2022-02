Das goldene dritte Jahr: Lando Norris profitiert von Formel-1-Erfahrung!

Platz elf, neun und sechs: Das sind die Gesamtergebnisse von Lando Norris in seiner noch jungen Formel-1-Karriere bei McLaren. Der Brite hat sich Saison für Saison verbessert und insbesondere im Jahr 2021 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Erfahrung ist laut Norris das Geheimrezept, das ihm in der vergangenen Saison so auftrumpfen lassen hat.

Mental ist der 22-Jährige in den drei Jahren Königsklasse gereift. Zu Beginn seiner Formel-1-Karriere quälten Norris Selbstzweifel, die auch Einfluss auf seine Leistungen hatten. Die Saison 2021 war der Durchbruch des Youngsters, der seine erste Poleposition holte und in Russland nur knapp an seinem ersten Grand-Prix-Sieg vorbeischrammte.

Des Weiteren stellte Norris sogar den erfahrenden und respektierten Daniel Ricciardo im direkten Vergleich in den Schatten. Ricciardo beendete die Saison auf Platz acht und musste sich in 22 Rennen 15 Mal gegen Norris geschlagen geben. Für die McLaren-Chefetage steht damit fest: Norris aus dem britischen Bristol ist ein zukünftiger Formel-1-Rennsieger.

Erfahrung der Schlüssel

Norris selbst möchte seinen Erfolg in der Saison 2021 aber nicht zu hoch hängen, denn er sieht seine Entwicklung als völlig normal an. Insbesondere das dritte Jahr in der Königsklasse sei prädestiniert für einen Leistungssprung, da sich die gesammelte Erfahrung immer deutlicher bemerkbar machen würde, so Norris.

In seiner Karriere hat Norris nie mehr als ein Jahr in einer Rennserie verbracht, weshalb er die Auswirkungen der Eingewöhnung und Erfahrungen in einem Auto und auf einem Pool aus Strecken gar nicht kannte. Erst mit der Formel 1 hat er gelernt, wie wichtig Kontinuität ist.

Sainz vs. Ricciardo

Dazu kam, dass sich Norris in den ersten beiden Jahren mit Carlos Sainz messen musste - einem der "besten Formel-1-Fahrer", wie der Brite glaubt. "Er hat mich nicht gut aussehen lassen", erklärt Norris. "Er ist ein extrem guter Fahrer und hat einen tollen Job gemacht. Das muss ich ihm lassen. Ich stand in seinem Schatten, weil er eine unglaubliche gute Leistung gezeigt hat."

Norris hat in der Formel-1-Saison 2022 Daniel Ricciardo geschlagen Foto: Motorsport Images

Dazu kommt die Erfahrung, die eine zentrale Rolle in Norris' Aufschwung in der Königsklasse spielt. "Ich habe den Unterschied also wirklich stärker wahrgenommen als vielleicht im ersten Jahr und im zweiten Jahr", erklärt das McLaren-Talent, das mit seiner Entwicklung in der Saison 2021 "sehr zufrieden" ist. Er habe außerdem an seinen Schwächen gearbeitet und einige davon "sogar in Stärken umgewandelt".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.