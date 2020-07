De la Rosa glaubt an Sainz' WM-Chance: "Der Ferrari-Zyklus kommt!"

Dass Ferrari nach Fernando Alonso wieder einen zweiten spanischen Fahrer verpflichtet hat, ist für Pedro de la Rosa "ein Traum, der wahr wird". Denn ein Spanier mit Siegchancen in der Formel 1 sei etwas, das das Land sehr vermisst hat. Doch jetzt bekommt Carlos Sainz die Chance, sich neben Charles Leclerc im berühmtesten Team der Formel 1 zu beweisen.

De la Rosa spricht gegenüber der spanischen Zeitung 'Marca' bereits von "einer zweiten goldenen Formel-1-Ära in Spanien". Es gebe nichts Schöneres, als ein Formel-1-Rennen zu kommentieren, bei dem ein spanischer Fahrer um den Sieg kämpfen kann. "Darum bin ich auch so glücklich über seine Verpflichtung. Ich freue mich fast so sehr, als wenn ich selbst unterschrieben hätte", so der Ex-Pilot.

Es gibt jedoch nicht wenige kritische Stimmen, die im Nachfolger von Sebastian Vettel eher eine Nummer 2 hinter Leclerc sehen. Doch wer das glaubt, "der weiß sehr wenig über Ferrari und die Formel 1", betont de la Rosa. "Sie wollen jemanden, der den anderen pusht und Disziplin hat - und das hat Carlos bewiesen."

Zwar gehöre Sainz nicht zu den "explosiven" Piloten wie Max Verstappen, die gleich von Beginn an in allem gut sind, doch er wachse und reife auf ein Niveau, auf dem er nur schwierig zu besiegen sein wird. "Es sind zwei verschiedene Stile, aber beide sind effektiv", sagt der Spanier.

Bei letzterem vielleicht nicht im ersten Jahr und vielleicht auch nicht im zweiten Jahr, doch wenn man dann einmal ins Rollen kommt, dann verbessere man sich in allen Bereichen - so wie Sainz. "Und jetzt werden wir sehen, wer ihn aufhält", so de la Rosa.

Er ist überzeugt, dass sein Landsmann Weltmeister werden kann, sollte Ferrari ein Auto haben, mit dem man um den Titel fahren kann. Die Frage für de la Rosa ist nur, ob man auch gegen Mercedes bestehen kann. Für seinen Vorgänger Vettel sieht es schlecht aus, denn Ferrari hat bereits angekündigt, ohne Updates in den Großen Preis von Österreich zu gehen.

Carlos Sainz, McLaren Racing Foto: Jack Ke

Irgendwann, da ist er sich sicher, wird aber auch wieder die Zeit der Scuderia kommen. Man habe den Red-Bull-Zyklus mitgemacht, jetzt den Mercedes-Zyklus. "Aber der Ferrari-Zyklus kommt", betont er. "Carlos wird dann eine enorme Reife haben und Ferrari wird früher oder später wieder gewinnen. Es kann gar nicht anders sein."

Und dann stünden die Chancen für Sainz nicht schlecht: "Mit seiner Qualität bin ich mir sicher, dass er um den WM-Titel kämpfen wird. Er und Leclerc."

