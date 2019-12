Das Fahreraufgebot für die Formel-1-Tests in Abu Dhabi 2019

Noch ist die Formel-1-Saison 2019 nicht ganz vorbei: Am Dienstag und am Mittwoch rücken die zehn Teams noch einmal aus. Auf dem Programm stehen die finalen Testfahrten in diesem Jahr. Schauplatz dafür ist der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, wo am Wochenende das Saisonfinale ausgetragen wurde. Doch nicht alle Stammpiloten sind dann nochmals aktiv.

Prominentester Fahrer, der bei den Abschlusstests mit Abwesenheit glänzt: Weltmeister Lewis Hamilton. Statt ihm kommt bei Mercedes der Silberpfeil-Junior George Russell zum Einsatz, der 2019 seine erste komplette Formel-1-Saison bei Williams absolviert hat. Russell sitzt zunächst einen Tag im Williams FW42, dann einen Tag im Mercedes W10.

Bei Ferrari teilen sich die Stammfahrer Sebastian Vettel und Charles Leclerc die Testarbeit auf. Gleiches gilt für die Teams Red Bull, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo.

Israeli mit Testchance bei Williams

Zumindest Teileinsätze lassen Toro Rosso und Williams zu: Der Indonesier Sean Geleal übernimmt beim künftigen AlphaTauri-Team den ersten Halbtag und übergibt dann an Daniil Kwjat. Bei Williams bestreitet der Israeli Roy Nissany einen Vor- und einen Nachmittag. Der Brasilianer Pietro Fittipaldi darf bei Haas sogar einen kompletten Testtag bestreiten.

Ganz anders macht es Renault: Der neue Stammfahrer Esteban Ocon, der das Cockpit von Nico Hülkenberg erhalten hat, fährt gleich an beiden Tagen für sein neues Team. Formel-1-Neueinsteiger Nicholas Latifi bekommt bei Williams immerhin einen halben Tag.

Gefahren wird an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr (Ortszeit Abu Dhabi). Eine Mittagspause ist offiziell nicht vorgesehen, die Strecke bleibt geöffnet. Den Teams steht es jedoch frei, in Eigenregie zu pausieren.

Wichtig auch zu wissen: Im Vordergrund stehen Probefahrten für Formel-1-Reifenlieferant Pirelli. Und im Anschluss an den Abu-Dhabi-Test wird entschieden, ob im kommenden Jahr weiter die 2019er-Reifen oder doch die neuen 2020er-Pneus verwendet werden.

Übersicht: Fahrer beim Abu-Dhabi-Test 2019