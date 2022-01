Einigung mit Mercedes: Red Bulls neuer Motoren-Technikchef beginnt im Mai

Das neue Motorenprojekt von Red Bull nimmt weiter Formen an. Nachdem man bereits im April 2021 die Verpflichtung von Ben Hodgkinson bekanntgegeben hatte, ist nun mit neunmonatiger Verspätung auch klar, wann der langjährige Mercedes-Mann als Technikchef bei Red Bull Powertrains anfangen kann.

Ab dem 24. Mai darf Hodgkinson, der zuvor 20 Jahre für Mercedes tätig war, die Arbeit bei den Bullen aufnehmen. Das haben beide Teams am Freitag in einem gemeinsamen Statement verkündet. Hodgkinson war 2001 zu Mercedes gekommen und hatte seit 2017 die Rolle "Head of Mechanical Engineering" in Brixworth.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagte im vergangenen April über Hodgkinson: "Er kommt als bewährter Rennsieger und als Innovator zu uns, der ein gleichgesinntes Team aus hochtalentierten Ingenieuren leiten kann. [...] Wir werden ihn und sein Team mit allen notwendigen Ressourcen unterstützen, um Erfolg zu haben."

der von Mercedes nach Milton Keynes wechselt. Im vergangenen Jahr warben die Bullen gleich mehrere Mitarbeiter des direkten WM-Rivalen ab. Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo und Steve Brodie wechseln allesamt in führenden Positionen zu Red Bull.

Die Bullen verkündeten nach dem Formel-1-Ausstieg von Motorenpartner Honda den Aufbau eines eigenen Motorenprogramms. 2022 wird es sich faktisch zwar weiterhin um die bekannten Honda-Antriebe handeln. Diese werden allerdings in Eigenregie eingesetzt und den Red-Bull-Namen tragen.

