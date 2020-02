Erste Ausfahrt für AlphaTauri: AT01 dreht erste Runden in Misano

AlphaTauri hat die ersten Meter in seiner Formel-1-Geschichte absolviert. Das ehemalige Toro-Rosso-Team war einen Tag nach seinem Launchevent mit dem AT01 in Misano auf der Strecke und absolvierte einen seiner beiden Filmtage, die jedem Team in einer Saison zur Verfügung stehen. Dabei dürfen bis zu 100 Kilometer auf speziellen Pirelli-Reifen absolviert werden.

Am Steuer waren dabei sowohl Daniil Kwjat als auch Pierre Gasly, die für AlphaTauri 2020 ins Lenkrad greifen werden. Das Team hat die Fahrten einerseits genutzt, um dem Auto eine erste Ausfahrt zu gönnen und alle Systeme zu checken, aber auch um einige Fotos des neuen Boliden zu machen. Probleme gab es bei dem Shakedown in Italien nicht.

Teamchef Franz Tost ist vor der neuen Saison zuversichtlich: "Wir haben im Windkanal gute Ergebnisse und einen guten Anstieg an Abtrieb gesehen und wissen, dass das in mittelschnellen und langsamen Kurven enorm hilft."

"Die Aerodynamik ist vielversprechend, zudem haben wir ein Technologiepaket von Red Bull mit Getriebe, Hydraulik und kompletter Aufhängung - abgesehen von den Querlenkern." Zudem besitzt man mit Pierre Gasly und Daniil Kwjat einigermaßen erfahrene Piloten. "Wir hatten noch nie zwei Fahrer mit so vielen Rennen", betont Tost.

Alles zusammen soll am Ende für Rang fünf in der WM reichen - so gut war Toro Rosso davor nie!

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.