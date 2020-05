Erstes Video: Charles Leclerc fährt eine Runde in Vietnam in "F1 2020"

Wie das Comeback in Zandvoort ist auch die Formel-1-Premiere in Vietnam wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben worden. Zumindest virtuell lässt sich der neue Stadtkurs in Hanoi aber schon jetzt erleben.

Der Spieleentwickler Codemasters schickt uns an Bord von Charles Leclercs Ferrari auf eine erste fliegende Runde durch die vietnamesische Hauptstadt. "Die Hanoi-Strecke ist sowohl herausfordernd als auch spannend, vor dem Hintergrund einer atemberaubenden Skyline", beschreibt Lee Mather von Codemasters den Stadtkurs.

"Der Hanoi Street Circuit ist ein Adrenalin-Schub mit hohen Geschwindigkeiten, langen Geraden und harten Bremspunkten - der jeden bestraft, der die Wände dicht neben der Strecke nicht respektiert." Das Video zur Hot-Lap zeigt das eindrücklich.

Wer sich selbst davon überzeugen will, hat mit Erscheinen des neuen Formel-1-Spiels "F1 2020" am 10. Juli die Gelegenheit dazu, und das noch bevor die Piloten den Hanoi Street Circuit nächstes Jahr in der Realität erkunden können.

Mit Bildmaterial von Codemasters.