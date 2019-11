Ex-Ferrari-Präsident hofft: Sechster Titel Hamiltons letzter

Mit seinem sechsten WM-Titel steht Lewis Hamilton nur noch einen Titel unter Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der Brite könnte "Schumi" schon 2020 einholen, doch das möchte Ex-Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo gerne verhindert wissen: "Ich hoffe, dass dieser sechste Titel der letzte für Lewis Hamilton sein wird", sagt er gegenüber dem italienischen Radiosender 'Rai'.

Allerdings erwähnt der Italiener nicht Schumachers Titel genauer, vielmehr geht es ihm darum, dass Ferrari endlich wieder in die Erfolgsspur findet: Die Scuderia wartet seit mehr als zehn Jahren auf einen Titel in der Formel 1, obwohl man meist mit an der Spitze kämpft. "Ich hoffe, dass im kommenden Jahr wieder ein Zyklus für Ferrari startet", so di Montezemolo.

Sollte es auch 2020 nicht mit dem ersehnten Titel klappen, dann wünscht sich der Ex-Präsident zumindest, dass sein Team bis zum letzten Rennen kämpft: "Als Fan hoffe ich, dass wir gewinnen werden. Und wenn das nicht passiert, dann sollen wir zumindest die Meisterschaft im letzten Rennen mit einem sehr konkurrenzfähigen Team verlieren."

Ferrari holte 2008 zum letzten Mal die Konstrukteursmeisterschaft. Der letzte Fahrertitel ging 2007 an Kimi Räikkönen. In den vergangenen Jahren holte Mercedes immer vorzeitig den Titel. Letztmals eine Titelchance im letzten Rennen hatte man 2012, als Fernando Alonso die Krone im Kampf gegen Sebastian Vettel knapp verpasste.

Mit Bildmaterial von LAT.