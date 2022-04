F1-Training Bahrain: Pierre Gasly Schnellster vor zwei Ferraris!

Damit hätte wohl kaum wer gerechnet: Pierre Gasly (AlphaTauri) hat den Topfavoriten die Show gestohlen und im ersten Freien Training zum Grand Prix von Bahrain 2022 die Bestzeit erzielt. Gasly verwies das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz um 0,364 beziehungsweise 0,418 Sekunden auf die Plätze.

Der Wert der Bestzeit wird allerdings durch die Reifenwahl relativiert. Gasly fuhr seine schnellste Runde nämlich auf dem C3-Reifen, also der weichsten Gummimischung, die Pirelli dieses Wochenende anbietet. Und die ist laut Pirelli-Auskunft in der Testwoche um rund acht Zehntelsekunden schneller als der C2, auf dem die Ferraris ihre Bestzeit fuhren.

Max Verstappen (Red Bull) belegte zum Auftakt mit einer halben Sekunde Rückstand den fünften Platz. Auch er verzichtete auf eine gezeitete Runde mit den weichsten Reifen. Lewis Hamilton (Mercedes) wurde Siebter, und Vettel-Ersatzmann Nico Hülkenberg (Aston Martin) belegte mit 1,622 Sekunden Rückstand Rang 14.

Auch wenn das erste Training eine erste Standortbestimmung an diesem Wochenende war: Allzu viel sollte man in die Rundenzeiten nicht hineininterpretieren. Die Session begann um 15:00 Uhr Ortszeit, also bei Tageslicht und 34 Grad Asphalttemperatur. Qualifying und Rennen finden allerdings bei ganz anderen Bedingungen unter Flutlicht statt.

Lediglich acht Minuten dauerte es, bis das Training erstmals unterbrochen werden musste. Esteban Ocon verlor bei Start und Ziel Teile seiner rosaroten Karosserie rund um den rechten Seitenkasten, die von Streckenpersonal aufgesammelt werden mussten, bevor es weitergehen konnte.

Die rote Flagge kostete die Teams zwölf Minuten Trainingszeit. Bei Alpine verursachte die Szene Stirnrunzeln, denn es handelt sich bei diesem Seitenkasten um ein aktualisiertes Teil, das dieses Wochenende zum ersten Mal zum Einsatz kommt.

