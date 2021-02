Fernando Alonso: Was Ärzte über die Genesung sagen

Auf einen Fahrradunfall in der Schweiz folgte eine Kiefer-OP. Und die große Frage lautet: Wann ist Fernando Alonso wieder fit? Sein Formel-1-Team Alpine glaubt, der zweimalige Weltmeister werde in der Saisonvorbereitung "voll einsatzbereit" sein. Auch externe Experten, die nicht dem behandelnden Ärzteteam angehören, trauen Alonso zu, rasch wieder zum Alltag zurückfinden zu können.

Dr. Fernando Almeida Parra vom spanischen Verband für Kiefer- und Gesichtsverletzungen jedenfalls spricht von einer Genesungszeit, die nach einer Operation "üblicherweise zwischen zehn und 14 Tage" betrage. "Es kommt aber immer auf die Schwere der Verletzung an", betont er. Die Genesungszeit "variiere stark" von Fall zu Fall.

Bei Alonso, so meldet Alpine, sei es bei seinem Fahrradunfall zu einer Fraktur im Oberkiefer gekommen. Weitere Details nannte der Rennstall nicht. Nur: Nach der OP in der Schweiz galt es für den Formel-1-Fahrer, zur Beobachtung 48 Stunden im Krankenhaus zu verweilen.

Alonso muss "strenge Mundhygiene" wahren

Und auch in den nächsten Wochen soll Alonso regelmäßig bei Ärzten vorstellig werden, wie Almeida Parra erklärt: "Der Patient muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen, damit überprüft werden kann, ob der Genesungsprozess gut voranschreitet."

Wichtig sei in jedem Fall, eine "strenge Mundhygiene" zu wahren, sagt Almeida Parra. "Der Mund darf nicht durch Essensreste verunreinigt sein." Überhaupt dürfe ein Patient nach einer Kieferoperation in den ersten Tagen oder Wochen nach dem Eingriff nur weiche oder flüssige Nahrung zu sich nehmen.

Laut Dr. Federico Hernandez Alfaro von der Universität Barcelona könne die Heilung unter diesen Voraussetzungen "sehr schnell" erfolgen. Patienten wie Alonso aber müssten dafür viel Disziplin beweisen und Antibiotika und entzündungshemmende Medikamente einnehmen. "Damit sollte es nicht allzu lange dauern, drei bis vier Wochen, bis eine Rückkehr zum normalen Leben möglich ist."

Potenzielle Engstelle: der Fahrerhelm

Was sich in der Situation von Alonso erschwerend auswirken könnte: der enge Helm, den er sich für Aktivitäten im Formel-1-Rennauto über den Kopf ziehen muss, falls die Verletzung bis dahin noch nicht vollständig abgeklungen ist.

2001: Minardi-Cosworth PS01 1 / 17 Foto: : Russell Batchelor / Motorsport Images 17 Rennen, 0 Punkte, WM-Rang 23 2003: Renault R23 2 / 17 Foto: : Steve Etherington / Motorsport Images 16 Rennen, 1 Sieg, 55 Punkte, WM-Rang 6 2004: Renault R24 3 / 17 Foto: : James Moy 18 Rennen, 59 Punkte, WM-Rang 4 2005: Renault R25 4 / 17 Foto: : Mark Capilitan 18 Rennen, 7 Siege, 133 Punkte, Weltmeister 2006: Renault R26 5 / 17 Foto: : Sutton Images 18 Rennen, 7 Siege, 134 Punkte, Weltmeister 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 6 / 17 Foto: : Andrew Ferraro / Motorsport Images 17 Rennen, 4 Siege, 109 Punkte, WM-Rang 3 2008: Renault R28 7 / 17 Foto: : Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 2 Siege, 61 Punkte, WM-Rang 5 2009: Renault R29 8 / 17 Foto: : Steven Tee / Motorsport Images 17 Rennen, 26 Punkte, WM-Rang 9 2010: Ferrari F10 9 / 17 Foto: : Sutton Images 19 Rennen, 5 Siege, 252 Punkte, WM-Rang 2 2011: Ferrari 150° Italia 10 / 17 Foto: : Steve Etherington / Motorsport Images 19 Rennen, 1 Sieg, 257 Punkte, WM-Rang 4 2012: Ferrari F2012 11 / 17 Foto: : Sutton Images 20 Rennen, 3 Siege, 278 Punkte, WM-Rang 2 2013: Ferrari F138 12 / 17 Foto: : Andy Hone / Motorsport Images 19 Rennen, 2 Siege, 242 Punkte, WM-Rang 2 2014: Ferrari F14 T 13 / 17 Foto: : Sutton Images 19 Rennen, 161 Punkte, WM-Rang 6 2015: McLaren-Honda MP4-30 14 / 17 Foto: : Alastair Staley / Motorsport Images 18 Rennen, 11 Punkte, WM-Rang 17 2016: McLaren-Honda MP4-31 15 / 17 Foto: : Jerry Andre / Motorsport Images 20 Rennen, 54 Punkte, WM-Rang 10 2017: McLaren-Honda MCL32 16 / 17 Foto: : Charles Coates / Motorsport Images 18 Rennen, 17 Punkte, WM-Rang 15 2018: McLaren-Renault MCL33 17 / 17 Foto: : Mark Sutton / Motorsport Images 20 Rennen, 50 Punkte, WM-Rang 11

Hernandez Alfaro erklärt: "Solche Verletzungen gehen oftmals einher mit Entzündungen im Gesicht, die es tage- oder wochenlang unmöglich machen können, einen Helm zu tragen. Abgesehen davon kann die professionelle sportliche Aktivität ziemlich schnell wieder aufgenommen werden."

Der Experte für Kiefer- und Gesichtsverletzungen rät "in den ersten Tagen" aber von intensiven sportlichen Aktivitäten und Belastungen ab. "Andererseits empfehlen wir, dass man sich bewegt und leichte Übungen durchführt. Bei [Verletzungen dieser Art] ist eine körperliche Aktivität sogar förderlich für die Genesung."

Folgeschäden möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich

Problematische Verläufe seien nach einer Operation, wie sie Alonso zu überstehen hatte, eher selten, meint Hernandez Alfaro. "Wenn der Patient rechtzeitig behandelt wurde, so wie das hier der Fall war, und in guten Händen ist, die nächsten Schritte gut geplant werden, dann sollte es geringe bis keine Folgeschäden geben. Vor allem, wenn der Patient so jung ist wie in diesem Fall."

Nach der Vorstellung von Alpine soll der 39-jährige Alonso "nach ein paar Tagen kompletter Ruhe", so beschreibt es das Formel-1-Team, "nach und nach wieder trainieren" können.

Die Formel-1-Saison 2021 beginnt am 28. März mit dem Bahrain-Grand-Prix in Sachir. Zuvor sind von 12. bis 14. März die offiziellen Formel-1-Wintertests angesetzt, an gleicher Stelle. Wann Alpine sein neues Rennauto vorstellt, ist bislang nicht bekannt. Übersicht: Die Präsentationstermine 2021!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.