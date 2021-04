Ferrari: Ausmaß der Verbesserungen erst in drei Rennen bekannt?

Ferrari scheint mit seiner neuen Power-Unit für die Formel-1-Saison 2021 einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Doch bis der Hersteller die genauen Fortschritte benennen kann, könnte es noch weitere drei Rennwochenenden dauern, wie Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies meint.

Ferrari hatte sich in Bahrain deutlich verbessert gezeigt und Verbesserungen in allen Bereichen ausgemacht. Auch die Power-Unit soll deutlich stärker sein, wie sich auch bei den Kundenteams Alfa Romeo und Haas gezeigt hat. Platz vier von Charles Leclerc im Qualifying von Sachir war ein deutliches Zeugnis dafür.

"Wir haben uns verbessert, kein Zweifel", sagt Mekies. In Bahrain lasse sich das aber schwer messen, weil es dort besondere Bedingungen gibt, weil man sowohl in der nachmittäglichen Gluthitze als auch in den kühleren Abendstunden fährt.

"Natürlich kennen wir unsere Zahlen genau. Aber die Frage ist, was aus diesen Zahlen wird, wenn man die Fortschritte der Konkurrenz berücksichtigt", so Mekies. "Die wahre Antwort bekommt man, wenn man das Qualifying analysiert."

Doch dafür dürfe man eben nicht nur ein Qualifying in Betracht ziehen, sondern brauche eben ein paar Sessions, um eine verlässliche Nummer zu kreieren. "Ich denke, das wird nach zwei, drei oder vielleicht vier Qualifyings passieren. Dann hat man eine verlässliche Schätzung über den Output der Konkurrenz", so Mekies.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.