Ferrari-Präsentation Formel 1 2020 im Livestream

Am Dienstagabend präsentiert Ferrari ab 18:30 Uhr in Teatro Valli in der Reggio Emilia, Italien, das neue Auto für die Formel-1-Saison 2020. Mit unserem kostenlosen Livestream verpassen Sie keine Sekunde des Launchs des neuen Boliden von Sebastian Vettel und Charles Leclerc.

Ferrari ist das erste der drei Top-Teams, welches sein Auto für die Formel 1 2020 vorstellt. Red Bull und Mercedes ziehen am Mittwoch beziehungsweise Freitag nach.

Gespannt darf man nicht nur darauf sein, wie der neue Formel-1-Ferrari aussieht. Auch die Bezeichnung des Autos, welches unter dem Projektnamen 671 entwickelt wurde, hat die Scuderia bisher noch nicht bekannt gegeben.

Ferrari möchte in der Formel-1-Saison 2020 wieder an die Spitze gelangen und die Siegessträhne von Mercedes durchbrechen. Die Scuderia wartet seit dem Titel von Kimi Räikkönen 2007 auf einen Gewinn der Fahrer-WM, seit 2008 konnte man auch keinen Konstrukteurstitel mehr holen.

