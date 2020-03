Ferrari schließt Formel-1-Fabrik wegen Coronavirus sofort

Die Scuderia Ferrari hat bestätigt, dass ab Donnerstag die Formel-1-Fabrik in Maranello geschlossen wird. Möglich macht dies die Vorverlegung der Sommerpause von der FIA, die zudem von 14 auf 21 Tage ausgedehnt worden ist.

Die Arbeit in Maranello war aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die den Norden Italiens in den vergangenen Wochen mit voller Wucht getroffen hat, bereits ausgesetzt. Die Formel 1 hat ihre ersten vier Rennen der Saison 2020 bereits gestrichen, doch die Events in den Niederlanden und Spanien sind ebenfalls in Gefahr, nachdem Europa zum Epizentrum der Pandemie geworden ist.

Das Haas-Team hat gleichermaßen angekündigt, ab Donnerstag seine Fabrik zu schließen. Alfa Romeo wird am 23. März folgen. Red Bull will am 27. März dichtmachen, hat aber klargestellt, dass "das Datum aufgrund der sich ständig ändernden Natur der Pandemie flexibel sein kann".

Das Ferrari-Statement im Wortlaut

Die Scuderia Ferrari, deren Mitarbeiter wie Millionen von Menschen in Italien und auf der ganzen Welt von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, unterstützt die Entscheidungen von Formel 1 und FIA voll und ganz, den Sommer-'Shutdown' vorzuziehen. Aus diesem Grunde wird Ferrari ab Donnerstag, den 19. April bis Donnerstag, den 8. April schließen.

Priorität für das Team ist immer die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und ihrer Familien gewesen. Aus diesem Grunde waren die Arbeiten in der Fabrik in Maranello bereits ausgesetzt und wurden, wo immer es möglich ist, durch Homeoffice ersetzt."

Wir sind so enttäuscht wie unsere Fans, dass wir nicht wie in den vergangenen mehr als 70 Jahren Rennen fahren können. Aber da wir mit einer äußerst ernsten Situation konfrontiert sind, ist es lebenswichtig, dem Rat der Behörden zu folgen und alle Aktivitäten soweit es geht zu beschränken, um dem Virus so effizient wie nur möglich Herr zu werden.

Wir warten darauf, dass sich die Situation verbessert, sodass wir wieder zu Normalität zurückkehren können - sowohl in unserem Alltagsleben als auch im Sport. In der Zwischenzeit sind unsere Gedanken bei allen, die von dem Virus betroffen sind, und denjenigen, die an vorderster Fron gegen das Virus kämpfen."

"Das Virus kann besiegt werden, wenn wir Distanz zueinander halten, aber gemeinschaftlich agieren."

