Ferrari und Mineralölhersteller Shell verlängern Zusammenarbeit

Ferrari hat die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner Shell verlängert. Der Mineralölkonzern ist schon seit 25 Jahren mit der Scuderia verbunden und wird dies auch in Zukunft sein. Bei der Partnerschaft soll es vor allem um die Themen Nachhaltigkeit und Technologietransfer gehen. Über die Länge des Vertrages machten beide Seiten keine Angaben.

Die Beziehung zwischen Ferrari und Shell reicht zurück bis ins Jahr 1929, als Ferrari gegründet wurde. Allerdings verlief die Zusammenarbeit nicht ohne Unterbrechungen: Erst 1996 stieg man zusammen mit Michael Schumacher wieder in Maranello ein, nachdem zuvor Agip Mineralölpartner des Teams war. Seitdem sind beide Seiten aber fest verbunden.

Insgesamt holte Ferrari zusammen mit Shell 22 WM-Titel in der Formel 1. "Wir sind daher erfreut, dass unsere Zusammenarbeit noch länger geht", sagt Teamchef Mattia Binotto.

"Als unser Innovationspartner werden wir mit Shell weiter am Transfer der Rennsport-Technologie in die Mobilität arbeiten, genauso wie an den ambitionierten Herausforderungen vor uns - vor allem dem Ziel der Formel 1, bis 2030 emissionsfrei zu sein", so der Italiener weiter.

Der nächste Schritt ist die Definierung der neuen Power-Units ab 2025, deren Rahmen in den kommenden Monaten festgelegt werden soll.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.