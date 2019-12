FIA-Untersuchung: Leclerc behält P3, Geldstrafe für Ferrari!

Charles Leclercs Rennen in Abu Dhabi stand unter keinem guten Stern. Schon vor dem Rennen wurde eine Ungereimtheit bei der Spritmenge im Ferrari festgestellt. Anscheinend tankte das Team mehr Kraftstoff, als man der FIA mitteilte. Die Kommissare untersuchten den Fall. Nach einer Anhörung des Teams wurde entschieden: Leclerc darf Rang drei behalten, das Team wird jedoch mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt.

In der Begründung der FIA-Kommissare, die mehr als drei Stunden nach Rennende bekannt wurde, heißt es: "Die Technische Richtlinie TD/14-19 besagt, dass die Teams die Spritmenge bekannt geben müssen, die sie in das Auto ... einfüllen." Die FIA hat die angegebene Menge am Ferrari von Leclerc überprüft.

Dabei wurde ein Unterschied von 4,88 Kilogramm festgestellt. Daraus leiten die Kommissare ab: "Die Deklaration des Teams war demnach nicht korrekt, das stellt einen Bruch der Technischen Direktive dar." Das allein wäre noch kein Grund für eine Strafe, denn Technische Richtlinien sind nicht Teil des Technischen Reglements.

4,88 Kilogramm Unterschied gemessen!

Dennoch wird das Team bestraft, denn aufgrund der falschen Angabe konnte ein Bruch des internationalen Sportgesetzbuchs (Artikel 12.1.1.i) festgestellt werden. Daher wird dem Team eine Geldstrafe von 50.000 Euro in Rechnung gestellt.

Wie kam es dazu? Der FIA-Technikchef Jo Bauer merkte vor dem Rennen in einer Notiz an: "Die Deklaration der Spritmenge in Auto Nummer 16 wurde überprüft, bevor das Auto die Boxengasse verlassen hat." Dabei wurde folgendes festgestellt: "Es ergab sich daraus ein signifikanter Unterschied zwischen der Deklaration des Teams und der tatsächlichen Spritmenge im Auto."

Diese Diskrepanz steht im Widerspruch zur Technischen Richtlinie TD/14-19, daher wurden die Rennkommissare darüber informiert. Red-Bull-Teamchef Christian Horner fand noch vor dem Rennen klare Worte im Interview bei 'Sky': "Das interessante Wort darin lautet 'signifikant'."

Der SF90 von Charles Leclerc wurde nach dem Rennen gecheckt Foto: LAT

Die Technischen Regularien würden schließlich "schwarz auf weiß" festlegen, was erlaubt sei und was nicht. "In so einem Fall ist es entweder ganz klar legal oder nicht." Nachgefragt, ob er an eine Disqualifikation von Leclerc glaubt, meinte Horner: "Wenn man sich die Regeln ansieht, dann wüsste ich nicht, wie er nicht disqualifiziert werden könnte."

Leclerc startete das Saisonfinale dennoch von seinem dritten Startplatz und kam am Ende auch auf Rang drei ins Ziel, doch auch nach der Podiumszeremonie war nicht klar, ob er seinen Platz behalten darf. Darauf nach dem Rennen angesprochen, meinte der 22-Jährige: "Ich habe keine Ahnung."

"Ich habe keine Details dazu, daher weiß ich nicht, was nicht gestimmt hat." Auch Teamchef Mattia Binotto gab im Interview bei 'Sky' zu, dass er keine Details zu dem Fall kenne. Noch vor der Anhörung der FIA-Kommissare um 19:45 Uhr Ortszeit (16:45 Uhr deutscher Zeit) hielt er sich bedeckt: "Zunächst haben wir nicht viele Details."

Binotto ahnte bereits: Ein sportliches Vergehen

"Ich glaube, es geht da eher um ein sportliches, kein technisches Vergehen, dass wir Instruktionen nicht nachgekommen seien", wiedersprach er Horners Argument. Er sah der Anhörung "recht entspannt" entgegen, da er keine Schuld beim Team sah.

Normalerweise funktioniere der Prozess wie folgt: "Man gibt bekannt, wie viel Sprit man ins Auto füllt. Und sie führen dann Stichproben durch, indem sie die Autos wiegen. Und dann ohne Sprit, da denke ich haben sie einen Unterschied gesehen. Ich weiß aber die Zahlen nicht."

Nach dem Rennen konnte man jedenfalls beobachten, wie die FIA den Leclerc-Boliden in die Ferrari-Garage schieben ließ, um auch die Restmenge an Sprit abpumpen zu lassen. Dadurch wollte man sehen, ob Ferrari tatsächlich mehr Sprit eingefüllt hat, als vorher angegeben wurde.

