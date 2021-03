Formel 1 2021: Das Autodesign von Mick Schumacher bei Haas

Wichtig zu wissen: Den 2021er-Rennwagen gibt's erst am 12. März. Was Haas hier präsentiert hat, ist das Vorjahresauto mit neuem Look. Interessant daran ist übrigens, dass ...

Haas VF-21 (nur Farbdesign)

5 / 6

Foto: : Haas F1 Team

US-Rennstall Haas hat bereits angekündigt, in der Saison 2021 kaum Weiterentwicklung am VF-21 betreiben zu wollen. Das Team will sich auf die Regeländerungen für 2022 konzentrieren. Allzu große Sprünge sind mit dem Auto also wohl nicht drin, Punkte vermutlich die Ausnahme.