Formel 1 2022: Der neue McLaren MCL36 von Norris und Ricciardo

Der neue McLaren-Mercedes MCL36 von Lando Norris und Daniel Ricciardo ist da! Und hier sind die ersten Bilder des neuen Formel-1-Fahrzeugs vom britischen Traditionsteam aus Woking in England!

... auch einige neue Sponsoren haben ihren Weg auf den MCL36 gefunden, was das umgestaltete Farbdesign zumindest teilweise erklärt. Interessant am neuen McLaren ist darüber hinaus ...

... die Tatsache, dass es sich zwar um das echte Rennauto handelt, aber nicht um den aktuellen Entwicklungsstand. McLaren will natürlich noch nicht allzu viel vom neuen MCL36 preisgeben und ...

... gibt daher nur Fotos heraus, die einen Bereich aussparen: das Heck. Bilder vom Diffusor des MCL36 sucht man bei der Präsentation des Fahrzeugs vergebens. Also schauen wir uns mal ...

McLaren-Mercedes MCL36

Foto: : McLaren

... die Nase des Autos genauer an. Sie setzt am zweiten Element des Frontflügels an und ...