Pirelli-Testfahrten 2022: Nur ein Team macht nicht mit

Formel-1-Ausrüster Pirelli hat die ersten Reifentest-Termine für die Saison 2022 festgelegt. Dem italienischen Konzern stehen per Reglement insgesamt 25 Fahrtage für Probefahrten mit den nächstjährigen Formel-1-Reifen zur Verfügung. 18 dieser Fahrtage hat Pirelli nun angesetzt, die ersten davon gleich im Anschluss an den Grand Prix in Imola, am Dienstag und am Mittwoch.

Später in der Saison wird in ähnlicher Form auch am Red-Bull-Ring bei Spielberg und am Hungaroring bei Budapest getestet. Hinzu kommen zwei Einzeltage in Mugello und in Monza.

Neun Teams beteiligen sich an den Pirelli-Testfahrten für 2023, einzig Haas hält sich bisher raus. Dafür ist Williams mit dabei, das im vergangenen Jahr noch darauf verzichtet hatte, einen Testträger für die neue Reifengeneration aufzubauen. 2022 entsteht ein solcher Kostenpunkt nicht: Die Teams absolvieren die Probefahrten mit ihren aktuellen Formel-1-Autos aus der Saison 2022.

Bisher hat Pirelli lediglich Testtage für Trockenreifen angesetzt und könnte in der laufenden Saison noch zwei Freitagstrainings für Reifentests heranziehen, vermutlich in zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.

Erschwerte Bedingungen für Pirelli

Erschwert wird die Testarbeit in der Saison 2022 durch die eng gestaffelten Renntermine zwischen März und November: Aufgrund von direkten Folgeterminen fallen die klassischen Formel-1-Teststrecken Barcelona und Silverstone raus aus der Pirelli-Planung, die den Einsatz eines Fahrzeugs pro Team als einen Testtag wertet. So kommen an insgesamt acht Fahrtagen die erwähnten 18 Testtage zusammen.

Zur Saison 2022 hat die Formel 1 von 13- auf 18-Zoll-Räder gewechselt Foto: Giorgio Piola

Die meisten Teams leisten jeweils gleich zwei Tage in Folge ab, aber drei Rennställe splitten ihre Testaufgaben für Pirelli: Alpine testet im April in Imola und erneut im Juli in Spielberg für je einen Tag. Ferrari fährt ebenfalls einen Tag in Imola und dann im Juni einen Tag lang exklusiv in Mugello. Red Bull steigt im Juli in Spielberg in die Testarbeit ein und setzt sie als Solist im September in Monza fort.

An den Pirelli-Testtagen erhalten die Teams klare Vorgaben von Pirelli, die verbindlich einzuhalten sind. Den Formel-1-Rennställen ist es dann nicht gestattet, die Testfahrten nach einer eigenen Agenda zu gestalten und zum Beispiel verschiedene Updates zu evaluieren.

Die Pirelli-Testtermine 2022 in der Übersicht:

Termin Strecke Teams 26.04.2022 Imola AlphaTauri Alfa Romeo Alpine 27.04.2022 Imola AlphaTauri Alfa Romeo

Ferrari 24.06.2022 Mugello Ferrari 12.07.2022 Spielberg McLaren Williams Red Bull 13.07.2022 Spielberg McLaren Williams Alpine 02.08.2022 Hungaroring Mercedes Aston Martin 03.08.2022 Hungaroring Mercedes Aston Martin 13.09.2022 Monza Red Bull

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.