Formel-1-Comeback perfekt: Fernando Alonso kehrt 2021 zu Renault zurück

Die Zeichen haben sich in den vergangenen Wochen verdichtet, nun steht es ganz offiziell fest: Fernando Alonso geht in der Saison 2021 wieder in der Formel 1 an den Start! Der zweimalige Champion kehrt zu Renault zurück und wird dort an der Seite von Esteban Ocon für das Team fahren, mit dem er 2005 und 2006 seine beiden WM-Titel gewann.

Das Comeback wurde von Renault am Mittwoch offiziell bestätigt. Alonso hatte die Königsklasse Ende 2018 verlassen, um sich anderen Projekten im Motorsport zu widmen. Ein Formel-1-Comeback hat er allerdings nie ausgeschlossen, auch wenn er stets durchblicken ließ, nur dann an einer Rückkehr interessiert zu sein, wenn er die Perspektive sehe, um Siege und weitere Titel kämpfen zu können.

Für Alonso ist es bereits die dritte Rückkehr nach Enstone. Nachdem er zunächst von 2003 bis 2006 für Renault gefahren war, kehrte er 2008 nach einer Saison bei McLaren zurück und blieb zwei weitere Jahre dort, bevor er zu Ferrari wechselte. An die großen Erfolge seiner ersten Zeit bei Renault konnte er in den beiden Jahren allerdings nicht anknüpfen.

Auch wenn der mittlerweile 38-jährige Spanier, der in wenigen Wochen 39 wird, bis heute als einer der größten Stars im Motorsport gilt, liegen seine letzten Erfolge in der Formel 1 bereits lange zurück. Seit 2014 (damals in Diensten von Ferrari) stand er in der Königsklasse nicht mehr auf dem Podium, seinen letzten Sieg holte er sogar noch 2013 (ebenfalls für Ferrari).

Alonso ist zudem bis heute der letzte Fahrer, der ein Rennen für das Renault-Werksteam gewinnen konnte. Im Oktober 2008 triumphierte er beim Großen Preis von Japan in Fuji. Renault kehrte 2016 mit einem eigenen Werksteam in die Formel 1 zurück, auf dem Podium stand man seitdem aber nie mehr. Das soll sich mit Alonso ändern.

Zählt man die Saison 2018 im Kundenteam McLaren dazu, ist es übrigens sogar schon das vierte Mal in seiner Karriere, dass Alonso für einen Rennstall mit Renault-Motoren fahren wird. Der Spanier wird 2021 Daniel Ricciardo ersetzen, der zu McLaren wechselt und dort Nachfolger von Carlos Sainz wird, der seinerseits bei Ferrari Sebastian Vettel ersetzen wird.

Mit Bildmaterial von Renault.