Formel-1-Experten über George Russell: "Erwarte große Dinge von ihm"

George Russell hat schon an seinem zweiten Grand-Prix-Wochenende als Mercedes-Stammfahrer ein Ausrufezeichen gesetzt: Im Qualifying von Dschidda erreichte der junge Brite den sechsten Startplatz, während Teamkollege Lewis Hamilton schon in Q1 ausschied. Schon vor Saisonstart lobten zwei Ex-Fahrer Russell in den Himmel.

Dabei handelt es sich um die TV-Experten von 'Sky UK', Martin Brundle und Damon Hill. "Der Druck wird sehr groß sein", merkte Brundle damals an. "Für mich ist es immer wie ein helles Licht auf einer Blume. Einige Blumen blühen auf, andere gehen ein. Und ich denke, George hat das Selbstvertrauen, damit umzugehen. Er hat sicherlich das Talent dazu."

Tatsächlich hatte Russell beim Auftakt in Bahrain in den entscheidenden Momenten noch seine Schwierigkeiten, das Level von Hamilton zu erreichen. Im Qualifying landete er deutlich dahinter, wofür jedoch Mercedes die Schuld auf sich nahm. Dafür ging es am Sonntag bergauf, den Grand Prix beendete er einen Platz hinter dem siebenfachen Champion.

Neben seinen Fähigkeiten am Lenkrad spricht noch etwas für Russell, wie Formel-1-Experte Brundle erklärt: "Er kennt das Team. Er kommt nicht in ein völlig neues Team, er kennt sie alle so gut, weil er dort jahrelang als Nachwuchsfahrer gearbeitet hat. Er hat also die besten Chancen von allen, und ich erwarte große Dinge von ihm."

Doch kann Russell konstant Top-Leistungen abliefern? Das ist auch für Brundle das größte Fragezeichen. In den Nachwuchsserien hatte der Brite gezeigt, dass er Meisterschaften einfahren kann. 2017 gewann er die GP3-Serie, im Jahr darauf als Rookie den Titel in der Formel 2. Doch die Königsklasse ist nochmal eine ganz andere Welt.

Damon Hill mit einfachem Rat für George Russell

Hill hat deshalb einen simpel klingenden Rat für Russell: "Stelle einfach sicher, dass du schnell bist. Du wirst möglicherweise schneller sein müssen, als du jemals zuvor gefahren bist." Der Formel-1-Weltmeister von 1996 spricht aus Erfahrung. Zu Beginn seiner Zeit als Williams-Stammfahrer bekam er es erst mit Alain Prost, dann mit Ayrton Senna zu tun.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ich meine, es ist ein großer Schritt. Er war jetzt in der Formel 1, ist also sehr gut mit dem Geschäft vertraut und kennt das Team sehr gut. Er ist also nicht völlig aus seiner Komfortzone draußen", so Hill weiter. "Aber das ist es, was passiert, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht mehr mit seinem Teamkollegen mithalten kann und Fragen bekommt. Diese Fragen möchte man nicht schon zur Hälfte der Saison gestellt bekommen!"

Auch mental muss Russell noch einen Schritt machen, merkt Hill an. Der Mercedes-Neuzugang lege immer noch "ein gewisses Ungestüm" an Tag. Als Beispiel nennt Hill den GP der Emilia-Romagna in Imola 2021, als Russell im Zweikampf in Valtteri Bottas krachte.

Trotzdem meint Hill anerkennend: "Ich glaube, er hat einen sehr klugen Kopf auf den Schultern, aber er ist auch leidenschaftlich. Und das ist eine gute Kombination. Sicherlich wird er die Dinge durchdenken. Er ist sehr wortgewandt, also wird man tolle Antworten von ihm bekommen." Wichtig sind aber tolle Leistungen auf der Strecke, so wie im Dschidda-Qualifying.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.