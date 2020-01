Formel 1 gibt Startzeiten für die Saison 2020 bekannt

Die Formel 1 hat am Freitag die offiziellen Startzeiten der Grands Prix 2020 bekannt gegeben.

Nur die Zeiten für das Rennwochenende in Japan sind noch nicht offiziell. Die Europa-Rennen werden wie gewohnt zur üblichen Zeit um 15:10 Uhr gestartet werden. Änderungen gibt es nur bei den Rennen in Silverstone und Austin.

Der Saisonauftakt in Australien wird wie schon im Vorjahr erst um 16:10 Uhr Ortszeit losgehen. Für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das erneut: Früh aufstehen. Um 6:10 Uhr wird die Saison hierzulande beginnen.

Mit dem Start um 18:10 Uhr (16:10 Uhr MEZ) wird der Grand Prix von Bahrain erneut als Nachtrennen unter Flutlicht ausgetragen. Die Premiere in Vietnam ist für 14:10 Uhr (9:10 Uhr MESZ) angesetzt.

Der Grand Prix in China bleibt bei der Startzeit um 14:10 Uhr Ortszeit (8:10 Uhr MESZ). Die zweite Premiere 2020 feiert Zandvoort: Der Grand Prix der Niederlande markiert zugleich den Europaauftakt und wird das erste Rennen mit Startzeit 15:10 Uhr sein.

Danach folgen Spanien und Monaco ebenso mit der regulären Startzeit. Der Grand Prix in Aserbaidschan wird traditionell um 16:10 Uhr gestartet (14:10 Uhr MESZ). Danach folgt der Ausflug nach Übersee, in Kanada geht die Ampel um 14:10 Uhr Ortszeit (20:10 Uhr MESZ) aus.

Ab Frankreich werden insgesamt sechs Rennen in Serie um 15:10 Uhr gestartet. Dabei gibt es eine Änderung beim Grand Prix von Großbritannien, der eine Stunde später als im Vorjahr starten wird (in Deutschland also um 16:10 Uhr).

Eine weitere Änderungen gibt es zu Saisonende und betrifft den Grand Prix der USA. Das Rennen auf dem Circuit of the Americas wird um 14:10 Uhr gestartet (21:10 Uhr deutscher Zeit) und damit eine Stunde später als im Vorjahr.

Die Startzeiten der Formel-1-Saison 2020

Australien: 16:10 Uhr/6:10 Uhr (MEZ)

Bahrain: 18:10 Uhr/16:10 Uhr (MEZ)

Vietnam: 14:10 Uhr/9:10 Uhr (MESZ)

China: 14:10 Uhr/8:10 Uhr (MESZ)

Niederlande: 15:10 Uhr

Spanien: 15:10 Uhr

Monaco: 15:10 Uhr

Aserbaidschan: 16:10 Uhr/14:10 Uhr (MESZ)

Kanada: 14:10 Uhr/20:10 Uhr (MESZ)

Frankreich: 15:10 Uhr

Österreich: 15:10 Uhr

Großbritannien: 15:10 Uhr/16:10 Uhr (MESZ)

Ungarn: 15:10 Uhr

Belgien: 15:10 Uhr

Italien: 15:10 Uhr

Singapur: 20:10 Uhr/14:10 Uhr (MESZ)

Russland: 14:10 Uhr/13:10 Uhr (MESZ)

Japan: TBA

USA: 14:10 Uhr/21:10 Uhr (MEZ)

Mexiko: 13:10 Uhr/20:10 Uhr (MEZ)

Brasilien: 14:10 Uhr/18:10 Uhr (MEZ)

Abu Dhabi: 17:10 Uhr/14:10 Uhr (MEZ)

