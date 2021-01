Formel-1-Launches 2021: Datum und Zeitplan zur Präsentation von McLaren

Am Montag, den 15. Februar ist es so weit: Das Formel-1-Team McLaren präsentiert sein neues Auto für die Saison 2021. Und hier bekommst Du alle Informationen zum Launch dieses Fahrzeugs! Übersicht: Alle Präsentationstermine der Formel-1-Teams 2021

Team: McLaren

Datum: 15. Februar 2021, 20:00 Uhr

Ort: Woking (Großbritannien)

Auto: MCL35M

Fahrer: Daniel Ricciardo, Lando Norris

Livestream: nicht bekannt

Wir halten Dich zudem in unserem Live-Ticker und mit detaillierten Artikeln den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Dazu zählen neben dem klassischen Launch-Bericht auch erwartete Aussagen von Daniel Ricciardo, Lando Norris und Teamchef Andreas Seidl, sowie eine eingehende Analyse des neuen McLaren.

Erste Bilder des neuen Fahrzeugs kannst Du ebenfalls direkt nach Veröffentlichung bei uns finden.

Unter Führung von Teamchef Andreas Seidl und Technikchef James Key will McLaren den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre festigen. 2020 war das Team in der Konstrukteurswertung hinter Mercedes und Red Bull dritte Kraft - das beste Ergebnis seit dem Jahr 2012.

Diese Position will der Traditionsrennstall in diesem Jahr verteidigen und wechselt dazu den Motorenpartner. Nach je drei Jahren mit Honda und Renault kehrt McLaren in diesem Jahr zu Mercedes zurück. Es ist die Wiederbelebung einer erfolgreichen Partnerschaft, die zwischen 1995 und 2014 drei Fahrer- und einen Konstrukteurstitel eingefahren hat.

Auch auf der Fahrerseite gibt es bei McLaren eine Veränderung: Daniel Ricciardo kommt neu ins Team und ersetzt den zu Ferrari abgewanderten Carlos Sainz. Zusammen mit Lando Norris verfügt McLaren damit nicht nur über ein erwiesenermaßen schnelles, sondern auch sehr unterhaltsames Fahrerduo.

Eine erste Ausfahrt des Boliden wird für die Wintertests in Bahrain (12. bis 14. März) erwartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.