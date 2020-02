Formel-1-Teams diskutieren am Mittwoch über China-Absage

Die Formel-1-Teams werden am morgigen Mittwoch über das Schicksal des infrage stehenden China-Grand-Prix diskutieren. Die Austragung des Rennens ist durch den Ausbruch des Coronavirus stark in Gefahr. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation einen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, wurden bereits zahlreiche Sportevents abgesagt - inklusive dem Formel-E-Rennen in Sanya im März.

Von der Formel 1 war bislang nur zu hören, dass man die Situation genau beobachte und für jegliche Maßnahmen bereit sei. Red-Bull-Teamchef Christian Horner betont, dass man der FIA und der Formel 1 in dieser Angelegenheit vertrauen müsse: "Ich bin sicher, dass sie die notwendige Sorgfalt an den Tag legen werden, bevor sie sich für eine Verschiebung oder Absage des Rennens entscheiden", sagt er.

"Aber natürlich werden wir auch ein Auge auf die Situation werfen, die am Mittwoch auch auf der Agenda des nächsten Strategiemeetings stehen wird, bei dem wir die nächsten Updates bekommen werden", so Horner weiter.

Max Verstappen macht sich wegen des Themas keine Sorgen: "Im Moment sieht es nicht so gut aus, aber es ist noch lange hin, von daher bin ich aktuell noch nicht besorgt. Wie Christian gesagt hat, warten wir einfach auf die Entscheidung", so der Niederländer. "Ich mache mir im Leben nie allzu große Sorgen. Man lebt nur einmal."

Zuletzt tauchten Gerüchte auf, dass das Rennen in Schanghai, das für den 19. April angesetzt ist, seinen Platz mit dem Rennen in Sotschi am 27. September tauschen könnte. Dadurch hätte China etwas mehr Zeit, um die Situation in den Griff zu bekommen, und die Formel 1 hätte weiter 22 Rennen.

Diese Idee wurde von den russischen Offiziellen jedoch abgelehnt, da sie kein Interesse an solch einem Tausch haben. "Das Datum für den Russland-Grand-Prix 2020 wurde im Oktober des vergangenen Jahres festgelegt und wird sich nicht verändern", betont ein Sprecher des Grand Prix.

