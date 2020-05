Formel-1-Technik: Die denkwürdigsten Monaco-Spezialideen

1974 1 / 13 Foto: : Giorgio Piola Um vorne mehr Abtrieb zu generieren, führt McLaren in Monaco eine neue Nase ein, die deutlich spitzer zuläuft. Die blauen Linien zeigen die eigentliche Größe der Nase. Weil die Nase schmaler ist, kann man die Flügelelemente vergrößern. Die gelb markierten Elemente geben dem Fahrer einen optischen Anhaltspunkt, wo der Flügel endet.

1976 2 / 13 Foto: : LAT Images Zwei Jahre später versucht sich McLaren am Heck mit einem zusätzlichen Flügel, um mehr Abtrieb zu generieren.

1979 3 / 13 Foto: : Giorgio Piola Ferrari kommt mit einem speziellen Front- und Heckflügel nach Monaco. Beide sollen in langsamen Kurven effektiver mit dem Chassis zusammenarbeiten und den Abtrieb und die Agilität verbessern.

1980 4 / 13 Foto: : Giorgio Piola Im folgenden Jahr wird sogar der Radstand des Autos angepasst. Dadurch soll das Auto in den langsamen Kurven wendiger sein.

1996 5 / 13 Foto: : Giorgio Piola Nachdem McLaren bereits 1995 auf einen zusätzlichen Flügel auf der Motorenabdeckung setzt, bringt Jordan ein Jahr später seine eigene Variante mit nach Monaco. Er sorgt nicht nur für zusätzlichen Abtrieb sondern hilft auch dabei, die Luft vor dem Heckflügel zu bereinigen.

1997 6 / 13 Foto: : Ercole Colombo Strenggenommen führt Tyrrell die legendären "X-Wings" bereits in Imola ein. Wir führen sie trotzdem in unserer Liste, weil sie eng mit dem Straßenrennen in Monaco verbunden sind.

1999 7 / 13 Foto: : Giorgio Piola Ferrari bringt einen speziellen Heckflügel (rechts) für mehr Abtrieb mit. In Gelb sind die Flaps eingezeichnet, die sich im Vergleich zur normalen Version deutlich verändert haben.

2001 8 / 13 Foto: : Giorgio Piola Mehr Flügel geht immer! Das denkt sich wohl auch Jordan und setzt 2001 auf dieses gewöhnungsbedürftige Element. Es kommt allerdings nur im Training zum Einsatz und wird danach verboten, weil die Sicht des Fahrers dadurch beeinträchtigt wird. Ironischerweise setzt das Halo-System Jahre später an einem ganz ähnlichen Punkt an ...

2001 9 / 13 Foto: : Sutton Images Nicht nur Jordan kommt damals übrigens auf diese Idee. Bei Arrows fällt die Lösung sogar noch kurioser und komplexer aus. Wenig überraschend: Auch damit darf nicht gefahren werden.

1969 10 / 13 Foto: : LAT Images Diese übertriebene Flügelkonstruktion an der Front des McLaren ist kein Teil der eigentlichen Liste, weil sie nicht nur in Monaco zum Einsatz kommt. Das Rennen im Fürstentum ist allerdings der Punkt, an dem der Verband einschreitet, weil die Flügel immer absurdere und gefährliche Ausmaße annehmen.

1969 11 / 13 Foto: : LAT Images So kommt dieser überdimensionale Flügel in jenem Jahr am Brabham zum Einsatz ...

1969 12 / 13 Foto: : LAT Images ... und Matra setzt zwar nicht auf einen riesigen Flügel am vorderen Teil des Autos, dafür aber auf diesen ebenfalls nicht gerade kleinen Heckflügel. Der wird übrigens auch verboten.