Formel-1-Technik: Ferraris bahnbrechende Innovation in der Saison 2008

Die neuen Regeln führten in jener Saison zu den merkwürdig aussehenden Höckernasen. Sauber erkannte, dass man den S-förmigen Kanal innerhalb der Nase einbauen konnte, ohne gegen die 150-Millimeter-Regel zu verstoßen. Die Wiedergeburt des S-Schachtes - wenn auch auf eine etwas andere Art, die nicht so mächtig war wie die ursprüngliche.

Red Bull zog 2014 mit einer eigenen Version nach. Im Gegensatz zu Sauber lagen die Kanäle allerdings vorne im Chassis und nicht in der Nase. Die Pfeile in der Abbildung zeigen den Luftfluss.

Renault R.S.18 (2018)

Foto: : Giorgio Piola

Die Nase am Renault verfügte in jenem Jahr gleich über mehrere Einlässe an der Unterseite, um die Wirkung des S-Schachtes zu verstärken.