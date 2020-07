Formel 1 Ungarn 2020: Lewis Hamilton zieht mit Michael Schumacher gleich

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Ungarn souverän für sich entschieden. Bei nur zu Beginn nassen Verhältnissen war sein Sieg auf dem Hungaroring im Grunde nie gefährdet, sodass er mit seinem achten Budapest-Erfolg mit Michael Schumacher gleichziehen konnte, der achtmal in Magny-Cours gewinnen konnte. Zweiter wurde Max Verstappen (Red Bull) vor Valtteri Bottas (Mercedes).

Das größte Drama fand bereits vor dem Start statt, als Verstappen seinen Red Bull bereits auf der Runde in die Startaufstellung in die Streckenbegrenzung schmiss und sich die Aufhängung beschädigte. Doch mit einer Meisterleistung reparierte die Crew das Auto noch vor dem Start und Verstappen konnte am Rennen teilnehmen.

Der Beginn des Rennens fand noch unter nassen Bedingungen statt. Jedoch wechselten alle Piloten bereits nach wenigen Runden auf die Trockenreifen - die beiden Haas sogar schon am Start, sodass sie auf die Plätze drei und vier gespült wurden. Das konnten sie jedoch im Rennverlauf nicht halten.

Immer wieder schien Regen von oben zu drohen, doch am Ende blieb der erwartete Schauer aus. Spannend war vorne nur der Kampf um Platz zwei, den letzten Endes Verstappen für sich entschied.

Rang vier ging an Lance Stroll (Racing Point) vor Alexander Albon (Red Bull), dem noch Ungemach droht, weil sein Team vor dem Start unerlaubterweise seinen Grid abtrocknete, und Sebastian Vettel (Ferrari), der im Gegensatz zu Teamkollege Charles Leclerc (11.) punktete.

Die letzten Punkte gingen an Sergio Perez (7./Racing Point), Daniel Ricciardo (8./Renault), Kevin Magnussen (9./Haas) und Carlos Sainz (10./McLaren).

Neu laden: Einen ausführlichen Bericht finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.