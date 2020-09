Formel-1-Wetter Mugello: Sonnenschein satt beim Ferrari-Jubiläum

Wenn die Formel 1 an diesem Wochen für ihr neuntes Saisonrennen in Mugello gastiert, dürfte sie von Wetterkapriolen verschont bleiben. Denn für den Grand Prix der Toskana, der zugleich das 1000. Jubiläumsrennen von Ferrari markiert, kündigt sich sonniges und trockenes Wetter an.

Am Trainingsfreitag (11.09.2020) wird es mit Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad sommerlich warm. Daran ändern auch ein paar Quellwolken am Himmel nichts. Das Regenrisiko geht gen null. Auch die leichte Brise aus Nord-Ost ist zu vernachlässigen.

Am Samstag (12.09.2020) setzt sich das schöne Wetter fort. Zum Qualifying soll es mit maximal 30 Grad noch mal etwas heißer werden als am Vortag. Die Sonne gibt richtig Gas, folglich bleibt es trocken. Auch der Wind spielt keine Rolle. Zum Rennen am Sonntag (13.09.2020) ändert sich daran nichts. Mit bis zu 30 Grad wird es erneut sommerlich warm und bleibt meistens klar.

Für die knapp 3.000 Fans, die zum Ferrari-Jubiläum an die Strecke dürfen, zeigt sich der Sommer also noch einmal von seiner besten Seite. Der Grand Prix der Toskana ist das erste Formel-1-Rennen in Mugello. 2012 fanden dort zuletzt offizielle Testfahrten statt.

Achtung: Dieser Artikel wird im Laufe des Wochenendes mehrfach aktualisiert.

