Formel-1-Wetter Spielberg: Chance auf Regen zum Saisonauftakt 2020

Zumindest ein leichter Regen ist möglich am ersten Rennwochenende der Formel-1-Saison 2020. Darin sind sich die Wetterdienste einig. Doch wie nass es wird und wann genau, an diesem Punkt gehen die Prognosen für den Österreich-Grand-Prix auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg teilweise weit auseinander.

So viel aber steht fest: Der Donnerstag vor dem Rennwochenende wird vermutlich der unfreundlichste Tag, mit einer großen Chance auf Gewitter am Nachmittag.

Und es bleibt eher ungemütlich: Für den Freitag (3. Juli), den ersten Fahrtag der Formel-1-Saison, werden Temperaturen im Bereich von 14 bis 19 Grad Celsius erwartet. Der Himmel über Spielberg soll dann wolkenverhangen sein.

Am Freitag wohl erste Schauer

Für den Nachmittag zur Zeit des zweiten Freien Trainings könnten Schauer über dem Red-Bull-Ring niedergehen. Die Regenwahrscheinlichkeit wird dann mit 70 bis 90 Prozent angegeben, bei leichten bis mittelstarken Winden aus nördlicher Richtung. Das könnte Gegenwind zwischen den Kurven 1 und 2 bedeuten.

Etwas wärmer präsentiert sich wohl der Samstag (4. Juli) in Spielberg: Bei Temperaturen bis 23 Grad Celsius sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 bis 20 Prozent, die Sonne gewinnt am Nachmittag mehr und mehr die Oberhand. Allerdings frischen voraussichtlich die Winde etwas auf und wehen mit bis zu 10 km/h aus nördlicher Richtung.

Noch unklar ist die Situation am Sonntag (5. Juli) für den Österreich-Grand-Prix: Erneut werden Temperaturen bis 24 Grad Celsius erwartet und mittelstarke Winde bis 10 km/h aus nördlicher Richtung.

Regen auch im Rennen?

Im Verlauf des Nachmittags aber nimmt die Bewölkung zu und die Chance auf Regen steigt, wird teilweise mit bis zu 50 Prozent angegeben. Wahrscheinlich findet das Rennen jedoch mindestens zu einem großen Teil im Trockenen statt.

Fazit: Fahrer und Teams müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wirklich konstant werden die Bedingungen an den drei Fahrtagen offenbar nicht.

Hinweis: Dieser Artikel wird im weiteren Wochenverlauf immer wieder aktualisiert!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.