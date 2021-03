Formel-1-Wintertest Bahrain: Getriebeproblem bei Mercedes

Formel-1-Titelverteidiger Mercedes hat keinen guten Auftakt in den Wintertest 2021 in Bahrain erwischt: Der neue W12 mit Valtteri Bottas am Steuer hatte zu Beginn des ersten Testtags (hier im Live-Timing verfolgen!) nur eine langsame Installationsrunde zurückgelegt, ehe Mercedes kurz vor dem erneuten Losfahren ein technisches Problem erkannte und sofort abbrach.

Das Team meldet ein "Problem mit der Schaltung", das Arbeiten am Auto nach sich zieht: "Wir tauschen jetzt das Getriebe aus, damit wir wieder auf die Strecke kommen. Danach analysieren wir, worin genau das Problem mit dem ersten Getriebe bestanden hat", so heißt es von Mercedes.

Nach 1:15 Stunden in Bahrain (Stand: 9:15 Uhr) ist Max Verstappen im Red Bull RB16B der Schnellste. Charles Leclerc im Ferrari SF21 hat derweil die meisten Runden zurückgelegt: 23.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 5 Foto: : Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 5 Foto: : Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 3 / 5 Foto: : Charles Coates / Motorsport Images Alpine A521 4 / 5 Foto: : Giorgio Piola Mick Schumacher, Haas VF-21 5 / 5 Foto: : Zak Mauger / Motorsport Images

Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) kommen bei zwölf beziehungsweise sieben Runden auf die Zwischenränge sieben und acht. Aktuelle Zeiten, Abstände und Positionen im kostenlosen Live-Timing abrufen!

Aktuelle Informationen zum Geschehen beim Formel-1-Test in Bahrain erhalten Sie in unserem Live-Ticker!

Die Vormittagseinheit in Bahrain endet um 12 Uhr. Von 13 bis 17 Uhr wird dann am Nachmittag weitergetestet.

Seite neu laden: Dieser Artikel wird im Tagesverlauf aktualisiert!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.