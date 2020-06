Formel-1-Zitatequiz: Welcher Weltmeister hat's gesagt?

Wer hat's gesagt? Wie gut kennst du die Formel-1-Weltmeister? Teste dein Wissen in unserem Zitatquiz! "Sobald ich den Helm aufhabe, muss ich zu einem gewissen Grad egoistisch sein - und vielleicht ein Drecksack." "Früher waren die Autos gefährlich und der Sex sicher. Heute ist es umgekehrt." "Solange du an mehr Tagen trinkst, als du verkatert bist, ist alles fein." "Formel 1 fahren in Monaco ist wie Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer." "Ich bin keine Legende. Ich bin nur jemand, der das Glück hat, in etwas gut zu sein, das ihm Spaß macht." "Wenn Du die Lücke nicht mehr suchst, dann bist Du kein Rennfahrer mehr!" "Ich war ein sehr guter Fahrer. Ich wusste aber, dass ich nie so gut wie Ayrton Senna oder Alain Prost sein würde." "Wenn ich auf einer Strecke in ein Auto steige, dann fahre ich so schnell ich kann. Das war's." "Wie ich gewonnen habe? Ich bin immer nur etwas schneller gefahren als der Zweitplatzierte." "Es gibt tausende junger Burschen, die schneller Autofahren können als ich. Aber ich sitze in einem Ferrari." Testfahrer Das ist noch Luft noch oben! So reicht es lediglich für Testeinsätze, aber noch nicht für ein Stammcockpit. Hinterbänkler Darauf kann man aufbauen! Bislang reicht das aber nur für einen Platz bei einem Hinterbänkler und nicht für ein Topteam. Punktesammler Immerhin regelmäßige Top-10-Platzierungen! Aber bis ganz nach vorne fehlt noch etwas. Podiumsfahrer Noch kein Rennsieger, aber zumindest reichen deine Leistungen für regelmäßige Podestplätze. Rennsieger Du bist ganz vorne mit dabei! Bis zum WM-Titel fehlt nicht mehr viel. Weltmeister! Besser geht es nicht, du bist ein echter Formel-1-Experte! Herzlichen Glückwunsch.

