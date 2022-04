Die Freitagsfahrer der Formel 1 2022 in der Übersicht

Freitagsfahrer sind in der Formel 1 nichts Neues, doch ab der Saison 2022 gibt es eine neue Regel, die Nachwuchsfahrern einen besseren Zugang zur Königsklasse verschaffen soll. Jedes Team ist ab sofort verpflichtet, zweimal in der Saison einen Nachwuchsfahrer im Freien Training fahren zu lassen.

Das geht aus Artikel 32.5 des Sportlichen Reglements der Formel 1 hervor. In dem heißt es wortwörtlich: "On one (1) occasion in each car entered for the Championship during each Championship, each Competitor must use a driver who has not participated in more than two (2) Championship races in their career."

Das bedeutet, dass jeder Stammfahrer einmal einen anderen Piloten ans Steuer lassen muss, der bislang nicht mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat. Das heißt, dass Mercedes etwa nicht zweimal George Russell aussetzen lassen kann: Auch Lewis Hamilton muss sein Auto einmal in der Saison abtreten.

Weitere Einsätze über das Kontingent hinaus sind nicht verboten.

Fahrer wie Robert Kubica, der bei Alfa Romeo regelmäßig an Freitagen zum Einsatz kommt, gehören nicht mit zum Kontingent. Zwar kann Alfa Romeo dem Polen weiterhin Einsätze verschaffen, allerdings zählt das nicht zum vorgeschriebenen Einsatz von Rookies, da er schon weit mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat.

In unserer Übersicht kannst du sehen, welcher Formel-1-Stammfahrer 2022 schon für welchen Fahrer Platz machen musste und wem noch einmal Aussetzen in der Saison bevorsteht.

Die Übersicht der Freitagsfahrer