Gasly nach Brasilien-Podium: Das war die "schlechteste Feier aller Zeiten"

Für Pierre Gasly ging in Brasilien ein Traum in Erfüllung. Der Franzose fuhr im Toro Rosso auf Platz zwei ins Ziel und feierte an der Seite von Max Verstappen sein erstes Formel-1-Podium. Trotzdem erlebte er nach dem Grand Prix die "schlechteste Feier aller Zeiten".

"Das war ein verrücktes Wochenende, aber nach dem Rennen war das wohl die schlechteste Feier aller Zeiten", gesteht der Franzose. Der Grund: Er musste seinen Flug nach Hause erwischen! "Um elf Uhr abends war ich im Flugzeug und landete am Montagnachmittag in Frankreich."

Da blieb nicht viel Zeit für eine ausgelassene Party. Als er endlich wieder Zuhause angekommen war, konnte er zumindest mit Freunden und Familie auf seine Leistung anstoßen. "Wir hatten ein schönes Abendessen in Paris am Montagabend, einfach um das zu feiern und den Moment gemeinsam zu genießen."

Sein Heimatland empfing Gasly freudig, sein Gesicht sah er von mehreren Titelseiten lächeln. Schließlich war es das erste Podium für einen französischen Fahrer seit Romain Grosjean 2015 in Belgien Dritter wurde. Gleichzeitig ist Gasly der jüngste Franzose, der es jemals auf ein Formel-1-Podest geschafft hat.

"Die Reaktion in Frankreich war großartig. All die Nachrichten und Unterstützung", zählt er auf. Auch zwei Wochen nach den Ereignissen ist der 23-Jährige überwältigt. "Das war wirklich beeindruckend, die Reaktionen von allen."

Besonders aufgrund seiner Vorgeschichte in dieser Saison - "einer Achterbahnfahrt" - samt Beförderung und Degradierung ist Gasly dankbar. "Dass ich die Saison mit meinem ersten Podium abschließe, mit Toro Rosso, das ist schon etwas Besonders."

Für das Team ist es bereits das zweite Highlight des Jahres, nach dem Podium von Daniil Kwjat in Deutschland. Besonders gefreut hat er sich auch über die Freude der Mechaniker und Ingenieure: "Ihre Leidenschaft und Aufregung zu sehen im Fahrerlager, das war wirklich ganz besonders."

In Abu Dhabi kann Gasly seine Saison mit dem sechsten WM-Rang krönen. Er liegt mit 95 Zählern gleichauf mit Carlos Sainz und nur neun Zähler vor Alexander Albon. "Das wird sehr spannend. Ich freue mich sehr auf das Duell. Carlos und McLaren waren das gesamte Jahr sehr schnell und konstant. Daher wird das bestimmt nicht einfach."

Mit Bildmaterial von LAT.