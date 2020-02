George Russell: Formel-1-Rookie Nicholas Latifi besser als sein Ruf

George Russell hält seinen Williams-Teamkollegen Nicholas Latifi für unterschätzt und glaubt, dass der Kanadier schwieriger zu besiegen sein wird, als viele annehmen. Russell gilt für viele Experten als klarer Favorit im teaminternen Duell. Der ehemalige Formel-2-Meister konnte Robert Kubica 2019 in jedem Qualifying-Duell bezwingen, Latifi schaffte erst im vierten Jahr im Unterhaus den Durchbruch.

Trotzdem rechnet der Brite mit einem engen Duell: "Du bist immer nur so gut wie dein letztes Rennen, von daher geht es von Neuem los", sagt der Williams-Pilot. "Ich halte Nicholas definitiv für sehr unterschätzt. Er ist unglaublich gut vorbereitet und wird schwierig zu schlagen sein. Er wird mich auf Trab halten und ich werde alles geben."

Für Russell ist Latifi kein normaler Rookie. Laut dem Briten sei er der "vermutlich fast am besten vorbereitete Rookie, den die Formel 1 jemals hatte". Denn Latifi war in seiner Karriere bereits Testfahrer bei Renault, Force India und Williams und bringt daher bereits mehrere Jahre an Testerfahrung mit. Insgesamt nahm er bereits an elf Freitagstrainings teil.

"Auf dem Papier ist er ein Rookie, aber in Wirklichkeit ist er es nicht", sagt Russell. "Er wird schwierig zu schlagen sein, aber ich bin bereit für die Herausforderung und freue mich auf den Kampf."

