GP Bahrain 2021: Hamilton gewinnt elektrisierenden Fight gegen Verstappen!

Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Bahrain nach einem elektrisierenden Finale gegen Max Verstappen gewonnen. Der Mercedes-Fahrer war wenige Runden vor Schluss zwar schon vom Red-Bull-Piloten überholt, doch weil Verstappen dafür über die "Track-Limits" musste, musste er Hamilton kampflos vorbeiwinken und sich mit Platz zwei begnügen.

Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas), die beiden Deutschen im Feld, beendeten zwar das Rennen, gingen aber leer aus.

Ganz klar Vettel! In der 45. Runde kämpften die beiden bei Start und Ziel um P12. Ocon saugte sich im Windschatten des Aston Martin an, scherte aus und lenkte in die erste Kurve ein. Bis er von Vettel einen Schubs bekam und sich drehte. Vettel hatte sich - mutmaßlich wegen der "dirty Air" des Alpine - einfach verbremst und die Kontrolle verloren.

Die erste Reaktion des Aston-Martin-Fahrers am Boxenfunk war emotional: "Warum musste er die Linie wechseln? Ich verbremse mich, und dann fahre ich ihm natürlich rein." Aber 'ServusTV'-Experte Nico Hülkenberg wundert sich über diesen "Rant" seines Landsmannes: "Esteban hat nicht die Linie gewechselt. Seb hat sich da einfach verschätzt."

Was war beim Boxenstopp von Valtteri Bottas los?

In Runde 30 kam der Finne an zweiter Stelle liegend zum zweiten Boxenstopp. Rechts vorne bekamen die Mechaniker aber den Reifen zunächst nicht ab. Weil alle anderen Reifen gewechselt waren, wurde das Auto zu Boden gelassen. Also mussten es die Mechaniker noch einmal aufbocken. Bis der Reifen endlich gewechselt war, waren mehr als zehn Sekunden vergangen. Und Bottas hinter Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) auf Platz fünf zurückgefallen.

Warum war das Safety-Car eigentlich grün?

Das hatte nichts mit den neuen Öko-Initiativen der Formel 1 zu tun. Sondern Mercedes teilt sich das Safety-Car 2021 erstmals mit Aston Martin - und die Traditionsfarbe der britischen Traditionsmarke ist Grün. Fahrer des Aston Martin Vantage mit 4,0-Liter-V8-Turbomotor (510 PS) war aber wie gewohnt Bernd Mayländer.

Probleme schon vor dem Start: Was war bei Sergio Perez los?

Ungefähr eine Stunde vor dem Start herrschte hektisches Treiben in der Red-Bull-Box. Bei Perez war den Honda-Ingenieuren eine Anomalie in den Daten aufgefallen. Sicherheitshalber wurden Batterie und Steuerelektronik gewechselt. Weil das alles beim ersten Rennen noch innerhalb des erlaubten Kontingents liegt, gab's dafür keine Strafe.

Perez ging ganz normal in die Aufwärmrunde, rollte in der aber aus. Das Feld ging in eine zweite Aufwärmrunde, als Perez den RB16B wieder in die Gänge bekam. Allerdings durfte er laut Reglement nicht zum Feld aufschließen, sondern er musste aus der Boxengasse starten.

Für Honda übrigens nicht das erste technische Problem beim Saisonauftakt. Bereits am Freitag hatte es bei Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ein paar Gremlins gegeben, und dessen Teamkollege Pierre Gasly hatte am Samstagmorgen ebenfalls Komponenten getauscht. Zwischen den Auffälligkeiten bei Perez und Gasly gibt es aber keinen Zusammenhang, versichert Honda auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com'.

Wie lief das Comeback von Fernando Alonso?

Nur 33 Runden lang. Der Alpine-Pilot fuhr einem sicheren Punkteresultat entgegen und sorgte für tolles Racing, als er sich mit Carlos Sainz und Vettel um Platz acht matchte. Nach 33 Runden war sein Arbeitstag aber vorbei. Die Hinterradbremsen des Alpine hatten ihren Dienst aufgegeben. Wegen eines Teils, das sich in der Bremsbelüftung verfangen hatte.

Was war die Ursache für den Ausfall von Nikita Masepin?

Der Russe war der Dreherkönig des Wochenendes. Am Samstag gab er noch dem Brake-by-Wire-System die Schuld für seine Probleme in Kurve 1. Am Sonntag nicht mehr: "Meine Reifen waren kalt, ich kam auf den Randstein, gab zu aggressiv Gas und drehte mich. Total mein Fehler. Ich bin Mick ausgewichen und bin zu schnell aufs Gas. Das haben die Reifen nicht mitgemacht."

Ein paar Runden später passierte Schumacher an der gleichen Stelle genau das gleiche Malheur. Der Deutsche hatte aber Glück und konnte weiterfahren.

Was hat Verstappens Sieg mit Daniil Kwjat zu tun?

Jedes Mal, wenn Kwjat rausgeschmissen wird, gewinnt Verstappen! Das war in Barcelona 2016 so, als Verstappen Kwjat bei Red Bull ersetzt hat. Dann in Sepang 2017, als Kwjat bei Toro Rosso durch Gasly ausgetauscht wurde. In Austin 2017 durfte Kwjat wieder ran, weil Gasly eigentlich in Japan Super Formula hätte fahren sollen (Saisonfinale wurde aber wegen Taifun abgesagt). Das Rennen darauf, in Mexiko, als Kwjat wieder Platz machen musste, gewann Verstappen. Jetzt also Nummer 4.

Dass Verstappen inzwischen mit Kwjats Ex-Freundin Kelly Piquet liiert ist (die Mutter von Kwjats erster Tochter), ist da nur eine Randnotiz ...

Welcher Rekord von Michael Schumacher wurde diesmal gebrochen?

Der für die meisten Führungsrunden in der Formel-1-Geschichte. Mit beendeter 42. Runde stellte Hamilton sein Konto in dieser Statistik auf 5.112 Runden. Schumacher hatte im Verlauf seiner glanzvollen Karriere 5.111 geschafft.

