Guanyu Zhou: Valtteri Bottas der perfekte Teamkollege für einen Rookie

Guanyu Zhou wird 2022 für Alfa Romeo an der Seite von Valtteri Bottas seine erste Formel-1-Saison bestreiten. Und laut eigener Aussage hätte er sich dafür keinen besseren Teamkollegen wünschen können. "Für einen Rookie gibt es keine bessere Option, als Bottas in der ersten Saison als Teamkollegen zu haben", so Zhou.

"Er ist ein sehr offener Fahrer. Er teilt seine Informationen und spricht mit dem Team und mit mir. Das ist sehr hilfreich", erklärt der Chinese, der hofft, dass Bottas ihm "helfen" wird, sich in der Formel 1 zurechtzufinden. Zudem sei der Ex-Mercedes-Pilot "eine tolle Referenz und ein sehr starker Teamkollege."

"Unter allen Fahrern gibt es nur wenige, die [Lewis] Hamilton im Qualifying schlagen können - und er ist einer davon", erklärt Zhou und erinnert an die Siege und Podestplätze in Bottas' bisheriger Formel-1-Karriere. Zehn Siege holte Bottas in der Königsklasse bislang, dazu kommen insgesamt 67 Podiums.

Lediglich acht Fahrer standen in der Geschichte der Formel 1 noch häufiger auf dem Treppchen als der Finne. "Ich weiß, dass ich sehr hart arbeiten und mich schnell an die gesamte Formel 1 und das neue Auto anpassen muss, wenn ich ihn schlagen will", so Zhou, für den das aber zunächst keine Priorität hat.

In seiner ersten Formel-1-Saison wolle er sich nämlich zunächst einmal "kleine Ziele" setzen. "Ich weiß nicht, wie konkurrenzfähig das Auto nächste Saison sein wird. Wir müssen bis zum Saisonstart abwarten, um ein klares Bild zu bekommen", erinnert der Chinese, der grundsätzlich erst einmal seine ersten WM-Punkte anpeilt.

"Wenn mir das gelingt, dann werden die Ergebnisse ganz natürlich kommen", hofft der 22-Jährige, der als Gesamtdritter der abgelaufenen Formel-2-Saison in die Königsklasse aufsteigt. Oscar Piastri und Robert Schwarzman, die in der Gesamtwertung vor ihm landeten, fanden kein Formel-1-Cockpit für 2022.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.