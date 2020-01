Haas bestätigt Präsentationstermin und Namen des 2020er-Boliden

Haas verzichtet zur Formel-1-Saison 2020 auf eine große Präsentation seines neuen Boliden. Die US-Truppe wird ihr Auto, ebenso wie Alfa Romeo, am 19. Februar und damit am ersten Tag der Wintertestfahrten in Barcelona vorstellen. Los geht es um 8:00 Uhr.

Alle Präsentationstermine in der Übersicht!

Auch der Name des neuen Autos von Romain Grosjean und Kevin Magnussen steht bereits fest. Hier folgt man der bekannten Systematik, der Bolide wird also VF-20 heißen. Spannend ist dagegen die Frage, wie die Lackierung nach dem Abschied von Sponsor Rich Energy im neuen Jahr aussehen wird.

Als erstes Formel-1-Team wird Ferrari seinen neuen Boliden am 11. Februar vorstellen, es folgen Renault (12. Februar), McLaren (13. Februar), Mercedes, AlphaTauri (beide 14. Ferbuar) und Racing Point (17. Februar). Red Bull und Williams haben offiziell noch keine Termine bestätigt.

