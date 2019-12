Hanoi: Neue Formel-1-Strecke in Vietnam ändert Layout

Der Termin für die Rennpremiere steht schon fest: Am 5. April 2020 soll die Formel 1 zum ersten Mal auf dem neuen Stadtkurs in Hanoi in Vietnam antreten. Nun haben die Verantwortlichen vor Ort jedoch erklärt, sie hätten das Streckenlayout kurzfristig noch einmal verändert: Im Schlusssektor wurde eine weitere Kurve eingebaut.

Warum, das erklärt Chi Le Ngoc als Geschäftsführerin des Vietnam-Grand-Prix, und zwar so: "Bei einem Stadtkurs musst du die Strecke an die geografischen Gegebenheiten vor Ort anpassen und sicherstellen, dass alle Vorgaben von FIA und Formel 1 erfüllt werden." Verband und Rennserie hätten die Änderung der Strecke im Bereich der Kurven 22 und 23 angeregt, damit die Sicherheit besser gewährleistet sei.

"Das neue Layout wird schon in Kürze vorgestellt", sagt Le Ngoc und meint: "Dann kann jeder sehen, dass die Änderungen nur gering sind. Wir fügen zwar eine neue Kurve hinzu, aber ansonsten wird es nicht viel anders." Und statt 5,565 Kilometern misst die Rennstrecke in Hanoi künftig 5,607 Kilometer pro Runde.

Wie Fotos vom November 2019 belegen, laufen die Bauarbeiten in Vietnam bereits. Man halte den eigenen Zeitplan ein, sagt Le Ngoc. "Bisher haben wir gute Fortschritte erzielt. Der Kurs wird zum Jahresende fertig sein." Derzeit sei das Team vor Ort mit den Asphaltarbeiten beschäftigt.

Anschließend bleiben drei Monate für alle restlichen Arbeiten. "Das hört sich nach viel Zeit an, aber wir wollten einen solchen Puffer haben. Denn Verzögerungen darf es nicht geben", erklärt Le Ngoc. "Es muss fertig werden. Drei Monate sind daher der richtige Zeitrahmen."

Mit Bildmaterial von VGPC.