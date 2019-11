Heißes Gerücht: Nico Hülkenberg vor Wechsel zu BMW in die DTM

Nico Hülkenbergs Karriere in der Formel 1 neigt sich dem Ende zu. Nachdem er einen Wechsel zu Williams ausgeschlossen hat und sich Signale verdichten, dass Alfa Romeo mit Antonio Giovinazzi weitermachen wird, ist für den 32-jährigen Deutschen kein Grand-Prix-Cockpit mehr frei.

Das Ende seiner Formel-1-Karriere, so berichten unsere Kollegen von Motorsport.com Italien, will Hülkenberg offenbar am kommenden Dienstag verkünden. Und auch gleich seine Zukunftspläne. Gerüchten zufolge soll er 2020 DTM fahren, und zwar für BMW.

Offiziell ist freilich noch nichts, und im Paddock in Austin wird zudem gemunkelt, dass Hülkenberg als Test- und Ersatzfahrer einen Fuß in der Formel 1 halten könnte. Da die DTM terminlich nicht mit der Formel 1 kollidiert, wäre das ein denkbares Szenario.

Hülkenberg fährt seit 2010 (mit einer Saison Unterbrechung, als er 2011 Testfahrer bei Force India war) Formel 1. Auf seinem Konto steht eine Pole-Position. Dazu kommen drei vierte Plätze. Der Sprung aufs Podium war ihm nie vergönnt.

Sein bestes Abschneiden war der siebte WM-Platz 2018 auf Renault.

